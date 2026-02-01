LG CNS, 오픈AI 손잡고 ‘AI 전환’ 시장 공략

LG CNS가 챗GPT 개발사 오픈AI와 맞손을 잡고 AX(AI 전환) 시장 공략에 나섰다.
18일 LG CNS는 오픈AI와 ‘리셀러 파트너’, ‘엔터프라이즈 AI 서비스 구현 파트너’ 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약을 통해 국내 기업 고객에게 기업용 챗GPT 서비스인 ‘챗GPT 엔터프라이즈’의 도입부터 활용, 운영까지 전 과정을 지원한다.
‘챗GPT 엔터프라이즈’는 회사의 내부 정보가 외부로 유출되거나 AI 학습에 활용되지 않는 환경을 제공해, 기업이 민감한 업무도 안심하고 처리할 수 있도록 한 서비스. LG CNS는 챗GPT 엔터프라이즈를 국내 기업에 제공하기 위해 전담조직(TF) ‘오픈AI 론치 센터(Launch Center)’도 신설했다. 이 조직은 LG CNS의 AI 전문 엔지니어, AI 아키텍트, AI 컨설턴트 등으로 구성됐다. 오픈AI의 전문 엔지니어들도 협력해 챗GPT 엔터프라이즈 도입에 필요한 컨설팅, 전문 기술 지원, 구축을 아우르는 ‘종합 패키지’ 서비스를 제공할 예정이다.
향후 LG CNS는 엔터프라이즈 AI 서비스 구현 파트너 계약을 기반으로 오픈AI API(응용프로그램 인터페이스)를 활용해 고객 맞춤형 AI 에이전트 서비스 개발도 추진할 계획이다.
