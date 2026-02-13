삼성물산, 건축 거장 ‘노만 포스터’와 협업… 압구정4구역 설계 추진

삼성물산은 세계적인 건축 설계사 포스터 앤드 파트너스(Foster + Partners)와 협업해 압구정4구역 재건축 단지를 설계한다고 13일 밝혔다.
포스터 앤드 파트너스는 미국 캘리포니아 애플 파크를 비롯해 런던 시청사, 홍콩 HSBC 본사, 두바이 ICD-브룩필드 플레이스 등 세계 주요 도시의 상징적인 건축물을 설계한 글로벌 건축 설계사다.
삼성물산은 세계 최고 건축 설계사와의 파트너십과 12년 연속 시공능력평가 1위에 빛나는 시공 기술력을 결합해 압구정 지역의 가치를 극대화한다는 전략이다.
압구정 랜드마크 단지로 조성하기 위해 도시 경관과 어우러지면서도 주변을 압도하는 외관 설계에 집중한다. 한강 조망과 채광 극대화, 프라이버시 보호 등 입지적 장점과 조합원 니즈를 반영한 단지 배치에도 초점을 뒀다.
또한 단지 전체를 하나의 유기적인 공간으로 연결하는 커뮤니티 구조를 통해 입주민의 생활 동선과 주거 편의성을 최적화한 맞춤형 설계를 선보일 예정이다.
임철진 삼성물산 주택영업본부장은 “압구정4구역은 압구정 재건축의 새로운 기준을 제시하는 프로젝트가 될 것”이라면서 “지역의 독보적인 상징성에 걸맞는 최상의 미래 가치를 설계해 나갈 예정”이라고 말했다.
