코스피, 장중 5580선 돌파 후 약세 마감…외인 대규모 매도 압력

코스피가 13일 장중 5580선을 돌파하며 또 한 번 사상 최고치를 경신했으나 외국인의 대규모 매도세에 밀리며 약세로 돌아섰다. 개인과 기관의 순매수에도 불구하고 외국인의 차익 실현 물량을 이겨내지 못하고 상승분을 반납했다.
한국거래소에 따르면 이날 코스피지수는 전 거래일보다 0.28% 내린 5507.01에 거래를 마감했다.
지수는 장 초반 5513.17로 출발한 뒤 곧바로 상승 전환, 5540선과 5550선을 잇따라 돌파했다. 오후 한때는 5583.74까지 오르며 장중 기준 사상 최고치를 기록했지만 이후 차익 매물 출회로 하락 반전했다.
수급 동향을 보면 외국인은 이날 하루 동안 9789억원어치를 순매도하며 지수 하락을 주도했다. 반면 개인은 7083억원, 기관은 824억원을 순매수하며 방어에 나섰지만 역부족이었다.
시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자(1.46%), 두산에너빌리티(1.26%), HD현대중공업(0.74%) 등이 상승 마감했다. 특히 삼성전자는 장중 18만4400원까지 오르며 신고가를 경신했으며 SK하이닉스 역시 장중 90만원을 터치하며 반도체 투톱이 시장을 이끄는 모습을 보였다. 다만 다수의 대형주가 약세로 전환되며 지수 전체를 끌어내리는 흐름으로 이어졌다.
코스닥 지수는 종일 반등 없이 약세 흐름을 지속했다. 지수는 전 거래일 대비 1.77% 하락한 1106.08에 마감하며 낙폭이 컸다.
수급별로는 개인이 6222억원어치를 순매수했지만 외국인2566억원, 기관 3392억원으로 동반 매도세가 지수 하락을 이끌었다.
시가총액 상위 종목 대부분이 하락세를 보였다. 에코프로(-3.28%), 에코프로비엠(-5.27%), 알테오젠(-2.05%), 레인보우로보틱스(-0.74%), 에이비엘바이오(-2.54%) 등이 일제히 약세 마감했다. 반면 삼천당제약(2.69%), 케어젠(3.51%) 등은 상승세를 보이며 선방했다.
서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일(1440.2원)보다 4.7원 오른 1444.9원에 주간 거래를 마감했다.
