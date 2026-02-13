마이클코어스, 45주년 기념 2026 FW 컬렉션 런웨이 쇼 공개

마이클코어스는 2026 가을겨울 런웨이쇼를 12일 (현지시간) 뉴욕 링컨 센터 메트로폴리탄 오페라 하우스에서 열었다고 전했다.
이번 쇼는 마이클코어스 컬렉션 45주년을 기념하면서 ‘뉴욕 시크(New York Chic)’를 테마로 뉴욕의 상징적인 대비를 담아냈다고 한다.
이번 시즌은 드라마틱한 단순미와 일상 속 에센셜 아이템의 재해석에 주목했다고 한다. 테일러링은 바이어스 컷과 섬세한 드레이핑, 우아한 레이어링으로 부드러운 실루엣을 완성했고 트위드와 플란넬 등 클래식한 소재에 현대적 감각을 더했다고 한다. 이브닝웨어는 트레인 디테일의 트라우저와 드레스, 남성복에서 영감받은 셔츠, 화려한 자수로 거침과 화려함의 균형을 표현했다.
컬러는 시그니처 카멜 컬러 ‘폰(fawn)’과 어반 뉴트럴을 중심으로 루비·라즈베리·와인 등 강렬한 색조를 포인트로 활용했다고 한다. 액세서리는 도심형 라이프스타일을 위한 슈즈와 건축적 요소에서 영감받은 아이템들로 구성됐다.
쇼는 작곡가 세바스티앙 페랭의 맞춤 사운드트랙으로 공연장의 웅장함을 강조했고 리사 윙클러, 줄리아 노비스, 팔로마 엘세서, 알렉스 콘사니, 아멜리아 그레이 등이 런웨이에 올랐다고 한다. 슈퍼모델 크리스티 털링턴이 피날레를 장식했다.
우마 서먼, 다코타 패닝, 브랜드 앰버서더 수키 워터하우스, 가브리엘 유니온 웨이드, 메리 제이 블라이즈, 마사 스튜어트 등이 프론트 로우에 참석했다.
쇼 후 피제이 클락스에서 축하 행사가 열렸고 그래미 노미네이트 뮤지션 루퍼스 웨인라이트의 피아노 공연이 이어졌다.
마이클코어스 디자이너는 “뉴욕은 재창조와 재해석의 가능성으로 가득한 도시”라면서 “세계에서 가장 거칠고 냉정한 동시에 가장 화려하고 마법 같은 곳”이라고 말했다. 이어 “이번 컬렉션은 회복력과 강인함을 담고 있고 제가 디자인한 옷이 사람들에게 더 큰 힘을 전하길 바란다”고 전했다.
