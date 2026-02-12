현대건설, 압구정 3·5구역 입찰 참여… “세계 최고 수준 단지 조성”

현대건설은 지난 11일과 12일 각각 진행된 압구정 5구역과 3구역 입찰공고 일정에 맞춰 임직원 200여 명이 참여하는 수주 결의 행사를 열고 압구정의 헤리티지를 계승하는 동시에 미래 가치를 완성하겠다는 의지를 밝혔다.
행사에 참여한 임직원들은 출근길 인사를 통해 “압구정은 대한민국 주거 문화의 상징이자 현대건설의 자부심이 깃든 곳”이라면서 “압구정의 미래를 책임진다는 각오로 최고의 제안을 준비하겠다”고 강조했다.
현대건설은 압구정의 위상을 세계적 수준으로 끌어올리기 위해 글로벌 최고 권위의 설계사들과 협업에 나섰다. ‘공통된 유산 속 차별화된 가치’를 목표로 각 구역의 입지적 특성과 정체성을 반영한 하이엔드 주거 솔루션을 제안한다는 계획이다.
압구정 3구역에는 뉴욕 초고급 주거 단지 ‘220 센트럴 파크 사우스’를 설계한 RAMSA(Robert A.M. Stern Architects)와 프리츠커상 수상자인 톰 메인이 이끄는 모포시스(Morphosis)가 참여한다. ‘220 센트럴 파크 사우스’는 2019년 펜트하우스가 약 2억3800만 달러(약 3448억 원)에 거래되면서 미국 주택 역사상 최고가를 기록한 바 있다. 모포시스는 곡선 기반의 파라메트릭 디자인과 친환경 철학을 결합한 미래지향적 건축으로 세계적 명성을 얻고 있다.
압구정 5구역에는 런던 최고급 주거 단지 ‘원 하이드 파크’를 설계한 RSHP(Rogers Stirk Harbour Partners)가 함께한다. ‘원 하이드 파크’는 1억 파운드가 넘는 거래가 성사되며 영국 부동산 역사상 최고가를 기록했으며 RSHP는 파리 퐁피두센터와 런던 로이드빌딩 등을 통해 하이테크 건축의 선구자로 평가받는다.
첨단 기술을 접목한 단지 구상도 제시했다. 압구정 3구역에는 로봇 주차 시스템을 고도화한 지능형 주차 솔루션을 도입하고 전기차 충전 중 화재 징후를 자동 감지해 차량을 방재 구역으로 이송하는 통합 대응 체계를 구축할 예정이다. 자율주행 셔틀과 AI 기반 퍼스널 모빌리티, 전기차 충전 로봇 등 스마트 모빌리티 기술도 집약된다고 한다.
압구정 5구역은 상업·문화 연계를 중심으로 한 복합 마스터플랜이 특징이다. 백화점과의 연계를 통해 ‘단지와 백화점, 지하철역’을 잇는 공간 구조를 구상하고 고급 생활·상업·문화 콘텐츠를 결합해 강남 핵심 입지에 걸맞은 상징성과 편의성을 동시에 갖춘 주거 공간을 구현한다는 방침이다.
현대건설 관계자는 “압구정은 한강변 주거 역사를 대표하는 시대적 기준이자 대한민국 고급 주거 문화의 정점”이라면서 “설계와 기술, 브랜드 전반에서 최고의 파트너십을 통해 압구정만의 정체성을 완성하겠다”고 말했다.
