쇼파드, ‘디아망트의 시간’ 전시 개최… 제네바 뮤지엄 피스 16점 선봬

스위스 럭셔리 워치 및 주얼리 브랜드 쇼파드(Chopard)의 160년이 넘는 역사와 장인정신을 집약한 ‘디아망트의 시간(L‘Heure du Diamant)’ 전시가 지난 3일부터 오는 11일까지 반얀트리 클럽 앤 스파 서울 페스타홀(페스타동 2층)에서 열린다.
이번 전시는 쇼파드 역사상 최초로 제네바를 떠난 16점의 역사적인 뮤지엄 피스를 선보이는 자리로, 전세계를 순회 중인 전시 가운데 일곱 번째로 한국을 찾는다. 쇼파드의 깊은 헤리티지를 상징하는 ’디아망트(L‘Heure du Diamant)’ 컬렉션의 과거와 현재를 아우르는 주요 작품들을 만나볼 수 있다.
전시 공간은 총 4개의 테마 존으로 구성되어 쇼파드의 주얼리 워치메이킹 노하우를 다각도로 조명한다. 브랜드의 헤리티지를 담은 16점의 역사적인 타임피스가 공개되는 ‘히스토리 존’, 메종의 금세공 예술과 인하우스 무브먼트 등 독보적인 장인정신을 소개하는 ‘사브아 페어 존’이 마련되어 쇼파드의 기술력과 헤리티지를 깊이 있게 전달한다.
이어 주얼리 워치의 정수를 보여주는 디아망트 워치 12피스의 컬렉션이 전시된 ‘프레셔스 아워 존’과 몰입형 영상 콘텐츠를 감상할 수 있는 ‘칼레이도 룸’이 구성되어 관람객에게 다채로운 볼거리를 제공한다.
쇼파드 주얼리 워치 메이킹의 정수를 경험할 수 있는 이번 전시는 오는 11일까지 반얀트리 클럽 앤 스파 서울에서 진행된다. 이 기간 중 VIP세션은 오는 8일까지 운영되며, 일반고객들도 카카오톡 사전 예약을 통해 오는 6일부터 11일까지 전시회를 관람할 수 있다. 관람 시간은 오전 11시부터 오후 6시까지이며, 입장 마감은 오후 5시이다.
