환율 방어 하느라…외환보유액 21.5억 달러↓ 2개월 연속 감소

외환 당국이 환율을 낮추기 위해 국민연금의 해외 투자용 달러를 빌려주면서 지난달 한국 외환보유액이 21억5000만 달러(약 3조1300억 원) 줄어 2개월 연속 감소한 것으로 나타났다.
한국은행이 4일 공개한 자료에 따르면 지난달 말 기준 외환보유액은 전월 대비 21억5000만 달러 감소한 4259억1000만 달러로 집계됐다. 지난해 12월에도 외환보유액은 한 달 새 26억1000만 달러가 감소했다.
한국은행은 “국민연금과의 외환스와프 등 시장 안정화 조치 영향으로 외환보유액이 감소했다”고 밝혔다.
외환스와프는 정해진 기간 안에 원화와 달러 등 다른 통화를 서로 교환하는 계약이다. 이 계약을 통해 국민연금은 해외 투자를 할 때 필요한 달러를 외환시장에서 직접 매입하지 않고 한은의 외환보유액에서 조달하는 것이 가능하다. 시장에서 달러를 사는 구조가 아니어서 원-달러 환율 상승(원화 가치는 하락)을 방지할 수 있다.
지난달 서울 외환시장에서 원-달러 환율은 주간 거래(오후 3시 반 종료) 기준으로 1478.1원까지 올랐다가 스콧 베선트 미국 재무부 장관의 구두 개입 등 달러 약세 영향으로 1422.5원으로 떨어지는 등 변동 폭이 컸다.
앞서 한은은 국민연금과 650억 달러 규모의 외환스와프 계약을 내년 말까지 1년 연장했다. 한국의 외환보유액은 지난해 12월 말 기준으로 세계 9위를 유지했다.
외환당국은 4월 한국의 세계국채지수(WGBI) 편입을 통해 최대 600억 달러의 외국인 투자자 자금 유입되면 원-달러 환율 상승 폭이 제한될 것으로 조심스럽게 예측한다. 지난달 15일 금융통화위원회에 “WGBI 편입에 따른 상장지수펀드(ETF) 등 패시브 자금 유입으로 이르면 2분기(4~6월)부터 국내 외환시장 매매 환경은 개선될 것”이라고 보고했다.
지민구 기자 warum@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0