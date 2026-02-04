AI로 완성하는 집, 삼성전자 ‘모듈러 홈’ 공개… “연간 1700세대 생산가능”

코리아빌드위크서 생활형 AI 주거 모델 첫선
삼성전자는 2월 4일부터 7일까지 고양 킨텍스에서 열리는 ‘2026 코리아빌드위크’에 참가해 AI 기반 ‘모듈러 홈 솔루션’을 선보인다고 4일 밝혔다. 이번 행사는 국내외 건축자재와 기술이 집결한 건축 전문 전시회로, 900여 개 기업이 참가했다.
공간제작소와 협업, 실주거형 59.5㎡ 전시
귀가부터 수면까지 일상 맞춤 AI 기능 체험
에너지 절감·보안 강화 등 실질적 솔루션 제시
삼성전자는 국내 최대 목조 모듈러 주택 기업인 ‘공간제작소’와 협업해, AI 홈 기술을 접목한 59.5㎡ 규모의 실물 모듈러 주택을 선보였다. 이 주택은 스마트팩토리에서 로봇 자동화 공정으로 제작되며, 연간 최대 1700세대 생산이 가능하다.
입주자는 QR코드 로그인만으로 ‘삼성 AI 홈(가전·보안·에너지 통합 제어 시스템)’ 서비스를 즉시 이용할 수 있다. 현관부터 세탁실, 주방, 거실, 침실 등 7개 주요 공간이 전시돼, AI가 일상 전반을 어떻게 지원하는지 직접 체험할 수 있다.
현관에서는 AI 도어캠이 방문자를 인식해 낯선 인물일 경우 자동 녹화를 시작하고, 택배 도착과 이동 여부도 감지해 알려준다. 외출 시에는 홈카메라가 자동으로 작동하고, 창문이 열리면 침입 감지 알림을 보낸다.
세탁공간에서는 ‘비스포크 AI 콤보(일체형 세탁건조기)’가 사용자의 귀가 시간에 맞춰 세탁과 건조를 완료한다. 완성된 세탁물 정보는 드레스룸의 ‘에어드레서’로 연동돼, 의류 소재별로 관리가 자동 이루어진다.
주방공간에는 ‘비스포크 AI 하이브리드 4도어 키친핏 맥스’ 냉장고와 인덕션, 정수기, 오븐, 후드 등이 함께 배치됐다. 냉장고는 내부 식재료를 인식해 자동으로 식품 목록을 생성하는 ‘AI 푸드매니저’를 탑재했으며, 음성으로 문을 여는 ‘오토 오픈 도어’ 기능도 제공한다.
거실에서는 ‘스마트싱스 맵뷰’로 집안의 가전, 조명, 블라인드를 한눈에 관리할 수 있다. 스마트폰을 활용한 ‘퀵 리모컨’ 기능을 통해 기기 제어도 간편하다. 침실에서는 설정된 취침 루틴에 따라 조명과 냉난방이 자동 조절된다. ‘갤럭시 워치’와 연동하면 수면 데이터를 분석해 개인 맞춤 개선 방안을 보여준다.
또한 화재, 누수, 문 열림 등을 실시간으로 감지하는 ‘안심 솔루션’이 적용돼 안전이 강화됐으며, 단독주택 거주자의 에너지 절감도 지원한다. AI 절약모드 사용 시 세탁기와 에어컨의 에너지 소비를 각각 최대 60%, 30%까지 줄일 수 있다.
삼성전자는 지난해 독일 ‘IFA 2025’에서 처음 ‘모듈러 홈 솔루션’을 선보인 데 이어, 한국토지주택공사(LH)와 협업을 통해 국내 공동주택에도 이 기술을 확대 적용하고 있다.
양혜순 삼성전자 DA사업부 부사장은 “AI 가전과 스마트싱스를 결합한 이번 전시는 실제 주거에서 구현 가능한 AI 홈의 가치를 보여주는 사례다. 다양한 형태의 주거 공간에도 맞춤 적용할 수 있는 솔루션을 통해 사용자 중심의 주거 혁신을 이어가겠다”고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0