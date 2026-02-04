주연테크, 신학기 맞아 데스크탑 구매 고객에 ‘더블 사은 혜택’ 제공

국내 PC 제조 및 유통 전문 기업 주연테크가 2월 신학기를 맞아 자사 데스크탑 구매 고객을 대상으로 특별 증정 이벤트를 진행한다고 밝혔다. 이번 프로모션은 신학기 시즌을 맞아 PC 구매 수요가 증가하는 시기에 맞춰 마련된 행사로, 학습과 여가 환경을 동시에 고려한 풍성한 혜택 구성으로 주목받고 있다.
이번 이벤트는 주연테크 데스크탑 구매 고객 전원을 대상으로 인기 캐릭터 포켓몬 디자인의 장패드를 랜덤 증정하는 1차 혜택과, 제품 수령 후 포토 리뷰를 작성한 고객에게 고급 사은품인 ‘JK07 기계식 유무선 키보드’를 추가 제공하는 2차 혜택으로 구성됐다. 장패드는 PC 주문 수량당 1:1로 발송되며, 피카츄 또는 뮤 디자인 중 랜덤으로 제공돼 구매 고객에게 색다른 즐거움을 선사한다.
특히 포토 리뷰 이벤트는 실제 사용 후기를 기반으로 참여할 수 있어 제품 경험을 자연스럽게 공유할 수 있도록 설계됐다. 구매 제품 사진 또는 영상 3장 이상을 촬영해 구매 마켓에 리뷰를 등록한 뒤 이벤트 참여 페이지를 통해 신청하면 되며, 참여 고객에게는 학습과 업무 환경 모두에 활용도가 높은 JK07 기계식 유무선 키보드가 증정된다. 이를 통해 주연테크는 단순한 사은품 제공을 넘어, 고객과의 소통을 강화하고 실사용 기반의 신뢰도 높은 구매 경험을 제공한다는 계획이다.
리뷰 참여 고객에게 증정되는 JK07 키보드는 Bluetooth, 2.4GHz 무선, 유선을 모두 지원하는 3모드 기계식 키보드로, 다양한 디바이스 환경에서도 자유롭게 연결해 사용할 수 있는 것이 특징이다. 핫스왑(Hot-Swap) 기능을 통해 스위치 교체가 가능해 사용자 취향에 맞춘 키감 커스터마이징이 가능하며, 노브 스위치(입력 다이얼)와 LCD 상태표시창을 탑재해 연결 모드 및 상태 정보를 직관적으로 확인할 수 있다. 또한 TTC 스위치를 적용해 부드러운 타건감과 안정적인 내구성을 동시에 확보해, 학습은 물론 업무와 일상용으로도 폭넓게 활용할 수 있다.
주연테크 관계자는 “다가오는 신학기를 맞아 데스크탑 구매 고객에게 보다 실질적인 혜택을 제공하고자 이번 증정 이벤트를 기획했다”며 “포켓몬 장패드와 고급 기계식 키보드까지 학습 환경과 사용 만족도를 모두 고려한 구성으로 준비했다”고 전했다.
한편 주연테크는 1988년 설립 이후 데스크탑과 노트북을 중심으로 개인용, 교육용, 기업용 PC를 공급해 온 국내 PC 제조·유통 전문 기업이다. 최근에는 AI 기반 학습 환경을 강화한 데스크탑 제품군을 선보이며 교육용 PC 시장에서도 영역을 넓히고 있다. 한글 기반 AI 튜터 기능을 통해 코딩 학습을 보다 직관적으로 지원하고, 학습자의 수준에 맞춘 맞춤형 피드백을 제공함으로써 학생들의 디지털 역량 강화에 기여하고 있다.
이번 신학기 데스크탑 증정 이벤트는 2월 말까지 주연테크 공식 쇼핑몰을 비롯해 전 온라인 판매 마켓에서 데스크탑을 구매한 고객을 대상으로 진행되며, 사은품은 한정 수량으로 준비돼 조기 소진 시 종료될 수 있다. 이벤트 참여 방법 및 상세 내용은 주연테크 공식 쇼핑몰 및 각 판매 마켓을 통해 확인 가능하다.
