[단신]KB국민카드, 3040세대 특화 카드 내놔 外

KB국민카드가 3040세대 고객이 자신의 생활패턴에 맞춰 혜택 구성을 선택할 수 있는 ‘KB YOU 프라임 카드’를 선보였다. 이 카드를 발급하려는 고객은 일상팩·가족팩 중 하나를 선택할 수 있다. 일상팩은 주유·배달·통신·보험 등 일상 소비패턴, 가족팩은 각종 관리비·온라인 장보기·학원 등 가족 중심 소비패턴에 맞춘 혜택을 제공한다. 선택한 서비스팩에 따라 월 최대 6만 원, 연간 최대 72만 원까지 할인 혜택을 받을 수 있다. 연회비는 3만 원이며, 가족카드 발급 시 연회비 7000원이 별도 부과된다.
■ ABL생명, ‘우리WON더담은암보험’ 출시
ABL생명이 암 진단부터 검사, 치료, 입원·통원에 이르는 암 치료 전 과정을 폭넓게 보장하는 ‘(무)우리WON더담은암보험(해약환급금 미지급형)’을 선보였다. 이 상품의 주계약은 사망을 보장하며 선택 특약 43종을 통해 암 진단비를 비롯해 암검사비, 암주요치료비, 항암약물치료비, 항암방사선치료비, 암 입·통원비 등을 보장받을 수 있다. 납입면제 특약과 암 발병과 연관성이 높은 간·폐·신장질환 진단 특약도 추가됐다. 일반심사형 기준 만 15세부터 최대 80세까지 가입할 수 있으며 최대 종신까지 보장받을 수 있다.
■ 한투증권, 올해 경영 키워드 ‘경계를 넘어’ 제시
한국투자증권은 지난달 31일부터 이달 1일까지 ‘2026 경영 전략회의’를 개최했다고 2일 밝혔다. 김성환 한투증권 사장은 회의에서 “시장의 경계가 허물어지고 경쟁의 기준이 바뀌는 국면에서 사업의 경계와 국경, 업의 경계를 넘어 고객에게 더 빠르고 정확한 해답을 제시하는 회사로 진화해야 한다”고 강조했다. 김 사장은 올해 경영 키워드를 ‘경계를 넘어’로 제시했다. 개척자 정신으로 경계를 넘어 기회를 찾아 고객이 체감할 수 있는 성과로 연결하자는 취지다.
댓글 0