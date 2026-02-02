삼성전자, 2026년형 OLED TV·게이밍 모니터 지싱크 호환 인증 획득

삼성전자는 2026년형 OLED TV 전 라인업과 주요 게이밍 모니터가 엔비디아로부터 ‘지싱크 호환(G-SYNC Compatible)’ 인증을 받았다고 2일 밝혔다.
지싱크 호환은 디스플레이 주사율을 그래픽카드의 프레임 속도와 동기화하는 기술로 화면이 어긋나 보이는 테어링(Tearing)이나 끊겨 보이는 스터터링(Stuttering) 현상을 최소화해 매끄럽고 안정적인 게임 환경을 제공한다.
이번에 인증을 받은 제품은 올해 출시 예정인 2026년형 ‘삼성 OLED(SH95·SH90·SH85)’ TV 전 라인업과 ‘오디세이 G6(G61SH·G60H)’ 게이밍 모니터다.
삼성 OLED TV는 강력한 게이밍 성능을 갖췄다. 2023년 OLED TV 최초로 AMD의 ‘프리싱크 프리미엄 프로(FreeSync Premium Pro)’ 인증을 받은 데 이어 최대 165Hz 고주사율을 지원하는 ‘모션 엑셀러레이터(Motion Xcelerator)’ 기능을 제공한다. SH95와 SH90 모델은 최대 165Hz, SH85 모델은 최대 120Hz를 지원한다.
게이밍 성능뿐 아니라 화질 경쟁력도 강화됐다. 2026년형 삼성 OLED TV에는 화면의 밝기와 색상, 명암비, 모션 처리 등을 전반적으로 향상시키는 차세대 HDR 표준인 ‘HDR10+ 어드밴스드(HDR10+ ADVANCED)’가 업계 최초로 적용됐다. 또 빛 반사와 눈부심을 줄여 깊은 블랙과 선명한 색감을 구현하는 ‘글레어 프리(Glare-Free)’ 기술도 탑재돼 다양한 환경에서도 몰입감 있는 시청 경험을 제공한다. 글레어 프리 기술은 SH95와 SH90 모델에 적용된다.
오디세이 G6 게이밍 모니터 역시 차별화된 게이밍 경험을 제공한다. 27형 G60H 모델은 QHD(2560×1440) 해상도에서 최대 600Hz의 고주사율을 지원하며 주사율 전환이 가능한 ‘듀얼 모드’를 활용하면 HD 해상도 기준 세계 최초 초고주사율인 1040Hz까지 구현할 수 있다. 게임 장르에 따라 최적의 플레이 환경을 제공하는 것이 특징이다.
27형 G61SH 모델은 QD-OLED 패널을 적용해 깊은 블랙과 선명한 색감을 구현하며 QHD 해상도, 최대 240Hz 고주사율, 0.03ms GTG(Grey to Grey) 응답속도, ‘HDR10+ GAMING’ 지원 등을 통해 몰입감 높은 게이밍 화면을 제공한다.
이상욱 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “2026년형 삼성 OLED TV와 게이밍 모니터는 다양한 환경에서도 흔들림 없는 화질과 안정적인 게이밍 경험을 제공한다”면서 “완성도 높은 제품을 바탕으로 소비자가 믿고 사용할 수 있는 디스플레이 경험을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.
댓글 0