“스타벅스 가습기 반납하세요”… 화재 우려에 프리퀀시 증정품 리콜

스타벅스코리아가 지난해 겨울 e-프리퀀시 행사 증정품으로 제공한 가습기 2종에 대해 자발적 리콜을 진행한다고 30일 밝혔다.
이번 리콜은 배터리 과열로 추정되는 국소적 화재 발생 신고가 접수됨에 따른 조치다. 스타벅스 측은 “해당 증정품은 ‘전기용품 및 생활용품 안전관리법’에 따라 KC 인증을 획득한 배터리를 사용했다”며 “해당 제품을 공급한 한일전기와 함께 관련 기관과 협력해 정확한 사고 원진 조사를 진행하고 있다”고 설명했다.
리콜은 내달 2일부터 진행된다. 지난해 10월 30일부터 12월 31일까지 e-프리퀀시를 통해 증정된 가습기 39만3548개가 대상이다. 리콜은 무상 택배 수거 접수 또는 매장 회수 방식으로 이뤄지며, 수거 방법은 추후 스타벅스 앱과 공식 홈페이지를 통해 별도로 안내할 예정이다.
스타벅스는 리콜에 참여한 고객에게 스타벅스 모바일 카드 3만 원권을 제공한다. 스타벅스 리워드 회원에게는 모바일 앱을 통해 적립할 예정이며, 모바일 카드를 등록하지 않은 웹회원에게는 MMS로 발송할 계획이다.
스타벅스 측은 “고객 안전을 최우선으로 고려해 자발적 리콜을 진행한다”며 “심려를 끼쳐드린 점 고개 숙여 사과드리며, 앞으로도 고객 신뢰에 부합하도록 최선의 노력을 다하겠다”고 전했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
