쿼드쎄라, ‘2025 올해의 우수브랜드 대상’ 뷰티 디바이스 부문 1위 수상

에코디엠랩의 뷰티 디바이스 브랜드 ‘쿼드쎄라(Quadthera)’가 JY네트워크에서 주최하고 중앙일보가 후원한 ‘2025 올해의 우수 브랜드 대상’에서 뷰티 디바이스 부문 1위를 수상했다.
28일 에코디엠랩 측에 따르면, 쿼드쎄라는 세계 최초로 20MHz 초음파를 홈케어 디바이스에 적용한 제품이다. 피부 톤·색소 고민 영역을 피부 부담을 최소화하며 관리할 수 있도록 설계됐다. 또한 7MHz 퍼밍 카트리지를 통해 피부 깊은 층까지 에너지를 전달해, 윤곽과 탄력 중심의 케어를 구현한다는 설명이다.
특히 최근 집속 초음파 방식으로 개발된 제품 신제품 ‘펄샷’을 선보였다. 펄샷은 기존 홈케어 기기가 리프팅 기능에 집중해 온 것과 달리, 하나의 기기로 리프팅과 기미, 잡티 케어까지 확장한 점이 특징이다.
쿼드쎄라는 2024년 ‘KCIA 한국소비자산업평가’ 디지털·가전 부문에서도 우수 브랜드로 선정된 바 있다.
에코디엠랩 관계자는 “2024년에 이어 2025년까지 소비자 평가를 기반으로 한 주요 어워드에서 연속으로 인정받아 매우 뜻깊게 생각한다”고 전하며 “초음파 기술을 중심으로 개발력과 사용 경험에 집중해 온 브랜드인 만큼, 더욱 신뢰받는 뷰티 디바이스 브랜드로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0