‘생산적 금융협의체’ 정례화… 5년간 1240조 투입

금융위원회가 “(금융사들의) 생산적 금융 계획이 진짜 생산적 금융으로 이어지는지 관리하겠다”며 금융사들과 생산적 금융 협의체를 정례화하기로 했다. 금융당국은 “액수 중심이 아닌 프로젝트별로 사안을 챙기겠다”고 밝혔다. 투자 금액만 점검하기보다 프로젝트 진행 단계에서 협의하고 지원하겠다는 취지다. 생산적 금융에 대한 관치 고삐를 더 조였다는 평가가 나온다.
금융위는 21일 오전 정부서울청사에서 ‘금융업권 생산적 금융협의체’를 개최했다. 기존 ‘생산적 금융 소통·점검 회의’를 확대 정례화한 것이다. 회의에는 금융감독원, 민간 금융사·정책 금융사의 생산적 금융 담당 임원들이 참여했다. 권대영 금융위 부위원장은 “진짜 생산적 금융으로 이어지는지 체계적으로 분류·점검·공유할 수 있는 관리 체계를 갖춰 나가야 한다”고 강조했다.
금융당국은 생산적 금융의 중요성을 고려해 핵심성과지표(KPI) 보상 체계와 리스크 부담 구조 등 인사·조직·성과관리 체계도 재손질하라고 주문했다. 생산적 금융이 일부 부서나 담당자만의 과제가 아닌 조직 전체의 목표가 되도록 하라는 취지다.
금융당국은 민간에서 형식이나 절차에 구애받지 않고 현장 의견을 듣기로 했다. 지원계획도 총액 단위로만 챙기는 것이 아니라 프로젝트별로 소통하겠다고 밝혔다.
금융지주, 증권, 보험 등 민간 금융사들은 생산적 금융 지원 금액을 기존 525조 원에서 614조 원으로 늘리기로 했다. 향후 5년간 민간 금융사와 정책 금융이 1240조 원을 투입할 예정이다.
