파마리서치 리쥬란코스메틱, ‘피에이치 밸런싱 젤 클렌저’ 출시

파마리서치의 코스메틱 브랜드 리쥬란코스메틱이 클리닉 라인의 신제품 ‘리쥬란 피에이치(pH) 밸런싱 젤 클렌저’를 출시했다고 21일 밝혔다.
이번 신제품은 리쥬란 코스메틱만의 독자 성분 c-PDRN과 식물 유래 추출물을 함유했다. 피부 본연의 pH 수치와 유사한 미산성 포뮬러를 적용해 세안 과정에서 pH 밸런스를 안정적으로 케어할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.
제품은 민감성 피부 대상 자극 테스트를 완료해 예민한 피부도 부담 없이 사용할 수 있다. 또 세안 후에도 수분감을 유지해 피부 당김을 완화하고 피부 결을 정돈해준다는 설명이다.
전문 피부 관리 전후 단계에서의 활용성도 높였다. 시술 전 단계에서는 피부 pH를 안정화해 기초케어 제품 흡수를 돕고, 시술 후에는 자극받은 피부를 진정시키는 용도로 쓸 수 있다고 파마리서치는 설명했다.
파마리서치 관계자는 “이번 신제품은 c-PDRN 성분을 바탕으로 피부 장벽 보호와 pH 밸런스 유지라는 클렌징 본연의 기능에 집중한 제품”이라며 “민감성 피부를 가진 고객은 물론 전문적인 관리 전후 최적의 피부 상태를 유지하고자 하는 사용자들에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0