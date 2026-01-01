시니어 고객 통합 플랫폼 특화

[2026 대한민국 대표 브랜드 대상]
시니어 특화금융 부문 / ㈜하나은행 / 하나더넥스트
㈜하나은행의 하나더넥스트가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 시니어 특화금융 부문에서 수상했다.
우리나라는 이미 초고령사회에 진입했으며 ‘뉴시니어’ 세대의 증가와 함께 은퇴 준비에 대한 니즈가 빠르게 확대되고 있다. 이러한 사회적 변화에 적극 대응해 하나은행은 2024년 10월 은퇴를 준비하는 모든 세대를 위한 종합 은퇴 설계 솔루션 브랜드 하나더넥스트를 론칭하고 시니어 개인은 물론 배우자·자녀 등 가족 전체의 재무 흐름을 함께 고려하는 시니어 특화 솔루션을 본격 제공해왔다.
“하나은행과 거래하지 않아도 은퇴를 준비하는 손님 모두에게 열려 있습니다.” 이는 하나더넥스트가 지향하는 핵심 가치다. 현재 을지로, 선릉, 서초, 영등포 등 주요 거점에 하나더넥스트 라운지를 운영하며 하나원큐앱, 하나더넥스트 홈페이지, ARS 전용 번호를 통한 사전 예약으로 누구나 본인의 은퇴 여정에 맞춘 맞춤형 솔루션을 경험할 수 있다. 영업점 방문이 어려운 시니어도 현장의 자산관리 리더인 VIP 마스터를 통해 손님의 상황에 맞춘 실질적인 은퇴 설계 보고서를 받아볼 수 있다.
하나더넥스트 라운지는 단순한 상담 공간을 넘어 문화와 라이프스타일을 아우르는 종합 공간 플랫폼으로 운영된다.
댓글 0