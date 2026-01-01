자산가-‘영리치’까지… 자산관리 명가

[2026 대한민국 대표 브랜드 대상]
프라이빗뱅킹 부문 / ㈜하나은행 / 하나골드클럽 ★
㈜하나은행의 하나골드클럽이 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 프라이빗뱅킹 부문에서 수상했다. 5년 연속이다.
올해 PB 비즈니스 도입 31주년을 맞이한 ‘자산관리의 명가’ 하나은행은 오랜 시간 축적된 노하우와 풍부한 경험, 차별화된 상품·서비스로 손님에게 신뢰받는 최고의 금융 파트너로 자리매김하고 있다. 1995년 국내 최초로 PB 비즈니스 모델을 도입하며 PB 채널 6개, 12명의 전문 인력으로 시작한 하나은행은 종합자산관리 개념을 최초로 도입, 부동산·세무·상속 상담 등을 통합한 종합 컨설팅 서비스를 제공하며 대한민국 자산관리 시장의 리더로 자리매김했다. 현재는 총 207개의 PB 채널(Gold Club 19개, VIP Club 188개)과 308여 명의 PB 인력을 보유하며 국내 최대 규모의 PB 서비스 전문은행으로 자산관리 시장을 선도하고 있다.
하나은행은 100억 원 이상 초고액 자산가를 위한 ‘패밀리오피스’ 서비스를 제공하며 가문 자산관리도 선도하고 있다. 패밀리오피스 서비스의 가장 큰 강점은 각 분야의 전문가가 제공하는 △가업승계 △금융투자 △부동산 △세무 △법률자문 등 전통적인 자산관리 자문뿐만 아니라 하나증권, 하나자산운용 등 그룹 관계사들과의 유기적 연계를 통해 손님께 맞춤형 IB, 리츠, 해외 투자는 물론 전 세계 26개 지역의 글로벌 금융 네트워크를 활용한 글로벌 자산 포트폴리오 설계까지 가능하다는 것이다. 2024년에는 삼성동 하나금융 Place1 9층에 전용 공간인 ‘HANA THE NEXT Family Office’를 오픈하며 △프라이빗 세미나 △Mini MBA 과정(패밀리오피스리더스) △문화예술 행사 및 가문만을 위한 프라이빗한 식사 등을 제공하며 고객에게 자산관리와 문화의 결합 경험을 선사하고 있다.
한편 하나은행은 지속가능한 PB 비즈니스를 위해 리빙트러스트 전문 인력이 현장에 상주하며 상속과 관련한 가족 간 분쟁 예방 및 상속세 절감 플랜, 사회 환원에 이르는 복합적인 초고액 자산가 손님의 니즈에 신속히 대응하도록 하는 등 자산관리 시장에서 새로운 도전을 지속하고 있다.
댓글 0