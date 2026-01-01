환자경험 혁신-의료 패러다임 선도

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]
종합병원 부문 / 세브란스병원 ★★★

세브란스병원이 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 종합병원 부문에서 수상했다. 3년 연속이다.

1885년 우리나라 최초의 근대식 병원으로 출발한 세브란스병원은 병원을 단순한 치료의 공간에서 치유의 공간으로 확장한 결과 국가고객만족도(NCSI) 병원 부문 15년 연속 1위라는 기록을 달성했다. 세브란스병원은 본관을 비롯해 연세암병원, 심장혈관병원, 어린이병원, 재활병원 등 전문병원이 모여 있는 대규모 단지에서 내원객의 편의를 위해 ‘쉬운 길 찾기(Way-Finding)’ 시스템을 강화했다. 클로이 안내 로봇은 챗GPT 기반 대화형 안내 기능을 탑재해 검사실·진료실·편의시설 위치를 실시간으로 안내한다. 홈페이지와 ‘My세브란스’ 앱에는 모바일 진찰권, 약 조제 진행 상황, 실시간 주차장 조회 등 다양한 기능을 추가해 환자 편의성을 높였다. 아울러 환자 안전과 만족을 위한 간호 표준인 ‘2S 라운딩 가이드라인(Safety·Satisfaction)’도 병동 운영에 적용됐다. 간호사는 삽관 고정 상태 점검, 낙상 예방 동행, 교대 시 허들 브리핑을 통해 환자 상태를 철저히 관리한다.

특히 지난해 방탄소년단 멤버 슈가(본명 민윤기)의 50억 원 기부로 ‘민윤기 치료센터’가 개소했다. 센터는 자폐스펙트럼장애(ASD) 아동·청소년을 위한 언어·심리·행동치료를 통합 지원한다. 이 프로그램은 음악을 통해 감정 표현과 상호작용 능력을 높여 발달장애 아동의 자립을 돕는 혁신적 모델로 자리 잡았다.
신승희 기자 ssh00@donga.com
