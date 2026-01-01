효소처리 공법으로 흡수율 높여

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]
에이치엘비제약㈜의 콴첼이 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 관절 건강기능식품 부문에서 수상했다. 2년 연속이다.
관절 건강기능식품 부문 / 에이치엘비제약㈜ / 콴첼 ★★
에이치엘비제약은 2023년 한국인을 위한 관절 전문 브랜드 ‘콴첼’을 론칭하고 ‘한국인 관절연구센터’를 설립하며 입지를 다져왔다. 브랜드명인 콴첼은 한글 창제 원리 중 획을 더하는 가획의 원리를 모티브로 관절의 관과 절 글자에 획을 더해 유사한 청감으로 관절을 연상시키는 동시에 ‘관절만을 위한 전문 브랜드’라는 의미를 나타냈다. 여기에는 ‘국내 관절 건강 시장에 한 획을 긋겠다’는 의지도 담겨 있다.
콴첼의 스테디셀러 ‘콴첼 뮤코다당단백 콘드로이친+’는 식품의약품안전처의 인증을 받은 제품으로 연골 조직 성분인 ‘뮤코다당(콘드로이친 황산)·단백’을 1200㎎ 함유한 것이 특징이다. 유기용매 등 화학 처리를 거치지 않고 자연 유래 효소를 활용한 효소처리공법으로 성분을 추출, 흡수율과 안전성을 높였다. 콴첼 뮤코다당단백 콘드로이친+는 출시 2년 만에 40만 개 판매를 돌파하며 중장년층 사이에서 꾸준한 입소문으로 네이버쇼핑 랭킹 1위에 오르는 호응을 얻고 있다.
에이치엘비제약은 뮤코다당단백 콘드로이친+에 대한 소비자들의 성원에 힘입어 연골 건강에 뼈 건강까지 함께 챙길 수 있는 신제품 ‘철갑상어&소연골 뮤코다당단백 콘드로이친+K2’를 새롭게 출시했다. 기존 주성분인 뮤코다당·단백에 비타민 K2를 더한 제품이다. 비타민 K2는 체내에 흡수된 칼슘을 뼈로 운반하는 역할을 하는 기능성 원료다.
신승희 기자 ssh00@donga.com
