1년 타본 후 구매 ‘타고바이’ 선보여

SK렌터카㈜가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 렌터카 부문에서 수상했다. 5년 연속이다.
SK렌터카는 고객이 중고차를 충분히 타 보고 구매 여부를 결정하는 새로운 방식을 선보이며 중고차 시장의 패러다임을 다시 정의하고 있다. 많은 중고차 업체가 ‘신뢰’ ‘믿을 수 있는’ 등의 키워드를 내세우지만 고객 체험을 위해 주어지는 시승 기간은 3일에서 최대 8일 정도다. 출퇴근, 주말여행, 단거리와 장거리, 혹한기와 혹서기 등의 상황을 두루 경험하고 고객별로 각기 다른 라이프스타일에 부합하는지를 꼼꼼하게 따져 보기에는 턱없이 부족한 시간이다.
이에 SK렌터카는 ‘SK렌터카 타고바이(이하 타고바이)’ 상품을 선보이며 중고차 시장을 새롭게 확장해 나가고 있다. 타고바이는 SK렌터카가 신차 구매 때부터 직접 관리해온 차량을 고객이 렌털을 통해 최소 1개월에서 최장 1년까지 충분히 이용해 본 뒤 원하는 시점에 사전에 정해진 금액으로 구매할 수 있는 상품이다. 2022년 SK렌터카가 업계 최초로 출시한 상품으로 현재까지 유일무이하다. 특히 타고바이 대상 차량들은 SK렌터카가 직접 운영하는 최첨단 정비공장인 ‘프루브 스테이션’에서 정밀 진단과 꼼꼼한 정비 과정을 거친다. 프루브 스테이션의 차량 상품화 시스템은 정밀 진단, 외관 AI 판독, 하부 스캔에 이르기까지 총 221개 항목에 이르는 검사를 통해 차량의 품질 수준을 획기적으로 제공한다.
