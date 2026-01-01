전문가 현지답사 ‘잘 만든 패키지 여행’

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]
㈜교원투어의 교원투어 여행이지가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 여행 서비스 부문에서 수상했다. 4년 연속이다.
여행 서비스 부문 / ㈜교원투어 / 교원투어 여행이지 ★★★★
교원투어 여행이지는 여행 전문가들이 직접 현지를 답사하고 일정·동선·숙소·식사·체험 등 모든 요소를 세밀하게 검증해 여행의 본질에 집중할 수 있는 ‘잘 만든 패키지 여행’을 선보이고 있다. MZ세대부터 액티브 시니어까지 폭넓은 고객층의 여행 취향과 니즈를 적극 반영하며 차별화된 상품으로 경쟁력을 지속 강화하고 있다.
최근에는 고품격 여행 수요가 확대되는 흐름에 맞춰 패키지여행 상품 라인업을 △여행이지 스탠다드(매스티지) △여행이지 프라임(프리미엄) △여행이지 탑클래스(프레스티지)로 재편하며 프리미엄 여행 시장에서 입지를 더욱 공고히 하고 있다. 이 가운데 ‘여행이지 스탠다드’는 실속과 만족의 최적점을 찾아 여행이지가 엄선한 패키지로 고객들로부터 높은 호응을 얻고 있다. △기대 이상의 만족을 주는 엄선된 호텔 △현지의 맛을 알차게 담은 특별한 식사 △일정에 부담 없는 슬림 쇼핑 △인기 옵션 기본 포함 △여행이지 인증 가이드 배정 등 차별화된 구성이 강점으로 꼽힌다.
한편 교원투어 여행이지는 그룹사와의 시너지를 바탕으로 여행업계에서 새로운 비즈니스 모델을 선보이며 영역을 확장하고 있다. 교원라이프와의 협업을 통해 출시한 ‘투어플랜’은 장례·교육·웨딩·크루즈 등 교원라이프의 고품격 라이프케어 서비스를 보장받으면서 해외여행까지 함께 누릴 수 있는 여행·라이프케어 결합 상품으로 주목받고 있다.
신승희 기자 ssh00@donga.com
