투어패스로 ‘관광-교통’을 한 번에

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]
전북특별자치도의 전북투어패스가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 지역관광패스 부문에서 수상했다.
지역관광패스 부문 / 전북특별자치도 / 전북투어패스
전북투어패스는 전북 전역의 주요 관광지, 체험시설, 전시·문화공간, 교통, 음식점 등을 하나의 패스로 자유롭게 이용할 수 있도록 구성한 전북 대표 관광상품이다.
관광객이 별도의 입장권 구매 없이 간편하게 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있도록 설계돼 여행의 편의성과 만족도를 동시에 높이고 있다.
전북투어패스는 2017년 전국 최초로 도입된 광역형 관광패스로 도내 14개 시군에 분산된 관광자원을 하나의 플랫폼으로 연결한 것이 가장 큰 특징이다. 특정 지역이나 유명 관광지에 이용이 집중되던 기존 관광 구조에서 벗어나 전북 전역의 관광자원을 하나의 여행 콘텐츠로 묶어 동선을 확장하고 체류 시간을 늘리는 데 초점을 맞추고 있다.
전통문화와 자연경관, 체험형 관광, 전시·예술 콘텐츠, 스포츠·이동 서비스 등을 유기적으로 결합해 전북 전역을 여행할 수 있는 구조를 만들고 체류형 관광과 지역 간 관광 균형을 함께 도모하고 있다.
또 신규 관광지와 체험 콘텐츠를 지속적으로 연계해 전북투어패스만의 차별화된 구성을 강화하고 있다. 이를 통해 단순한 할인형 패스를 넘어 여행 동선을 설계해주는 ‘전북형 통합 관광상품’으로 자리매김하고 있다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0