연구-실증-산업 협력 생태계 구축

미래모빌리티 산업도시 경북 경주시





경주시는 급변하는 글로벌 모빌리티 산업 환경 속에서 미래차, 전동화, AI, 자율주행 등 핵심 산업 변화에 선제적으로 대응하며 연구·실증·산업 협력을 아우르는 미래모빌리티 산업 생태계 구축을 본격화하고 있다. 경주시는 외동읍 구어2산업단지에 ‘경주 e-모빌리티 연구단지’를 조성해 미래모빌리티 산업 전환을 위한 핵심 연구·실증 거점을 구축했다. 연구단지에는 △미래차 첨단소재 성형가공센터 △탄소소재부품 리사이클링센터 △공유배터리 안전연구센터 등 3개의 R&D 센터를 구축해 미래차 소재·부품·배터리 안전까지 아우르는 전 주기 산업 인프라를 갖추게 됐다.

총 850억 원 규모의 국·도·시비 및 민자 투자를 통해 구축된 연구단지는 시제품 제작, 시험 분석 등 자동차 부품의 고성능화에 따른 신소재 및 첨단 소재 제조기술 개발 지원, 탄소 리사이클링 및 탄소복합재 기술 개발부터 기업 맞춤형 지원, 배터리 공유 스테이션 시험인증 지원 및 표준화 기반 기술 개발을 통한 해외시장 진출 지원 등 지역 자동차 부품 기업의 미래차 전환과 기술 경쟁력 강화를 체계적으로 뒷받침하고 있다.

아울러 ‘미래자동차 편의·안전 기술 고도화 기반 구축’을 추진해 첨단 편의·안전 기술 분야까지 산업 범위를 확장함으로써 지역 산업 경쟁력 강화와 경주시 발전에 기여하고자 한다.