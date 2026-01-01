중소기업에 국가별 맞춤 수출 지원

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]
동반성장 부문 / 한국수력원자력㈜ / 신밧드(SINBAD)
한국수력원자력㈜(이하 한수원)의 신밧드(SINBAD)가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 동반성장 부문에서 수상했다.
‘신밧드’는 한수원의 중소기업 수출 지원을 위한 해외 판로 지원 사업 신브랜드로 △국가별 맞춤형 수출 지원 △해외 마케팅 강화 △수출 영토 확장 등을 통해 역량 있는 중소기업이 세계시장의 주역으로 도약할 수 있는 기회를 제공한다. 한수원은 해외 원전 시장 특성을 고려한 국가별 맞춤형 수출 지원을 강화했다. 특히 ‘체코 원전 세르파 지원사업’을 통해 사업 정보 제공, 유럽 진출에 필요한 ISO19443 품질인증 취득 지원 등 한수원이 수주한 해외 원전 사업 동반 진출을 위한 기반을 마련했다.
또 ‘MANUGA with K 지원사업’을 통해 원전 시장이 확대되고 있는 북미 지역에 국내 중소기업이 진출할 수 있도록 네트워크 확대를 지원했다.
아울러 수출 기업이 어려움을 겪는 언어, 행정 절차 등 수출 허들 극복뿐 아니라 미 관세 대응을 위한 컨설팅을 지원하는 등 수요 맞춤형 밀착 지원으로 중소기업의 수출 역량을 확보하는 데 힘썼다. 이와 함께 한수원이 2015년 설립한 수출 전문 무역상사 ‘한수원 KNP’는 해외시장 정보·전문인력 부족 등 해외시장 진출 장애를 가진 중소기업을 대신한 수출 지원으로 지난해 원전 기자재 누적 수출 3000만 달러(약 440억 원) 돌파와 500만 달러 수출탑을 수상하는 성과를 거뒀다.
