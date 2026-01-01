서울 156대 1 vs 전국 7대 1, 청약경쟁률 격차 22배

작년 시세차익 큰 서울 지역 쏠려
지난해 전국과 서울의 청약 경쟁률 격차가 22배 넘게 나는 것으로 나타났다. 지난해 서울 주요 지역에서 분양가상한제가 적용돼 시세차익이 큰 단지가 분양되면서 나타난 현상으로 보인다.
20일 분양 평가회사 리얼하우스가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과에 따르면 지난해 연간 전국 1순위 청약 경쟁률은 6.93 대 1이었다. 반면 서울은 지난해 청약 1순위 경쟁률이 155.98 대 1이었다. 전국 경쟁률 대비 22.5배 더 높다.
서울의 청약 경쟁률은 주요 입지이면서 높은 시세 차익을 기대할 수 있는 단지가 견인한 것으로 분석된다. 지난해 12월 분양한 서울 강남구 ‘역삼센트럴자이’ 전용면적 84㎡는 분양가가 28억 원을 웃돌았지만 분양가상한제 적용 단지라는 이점에 수요가 몰리며 경쟁률이 487.1 대 1까지 올랐다.
반면 전국의 청약 경쟁률은 수도권 외곽과 지방 경쟁률이 감소세를 보이며 한 자릿수에 그쳤다. 인천에서는 지난해 12월 한 달 동안 분양한 5개 단지 모두 청약 미달이 나기도 했다. 김선아 리얼하우스 분양분석팀장은 “시세 차익이 확실한 단지나 지역에만 청약이 쏠리는 신중 청약이 늘고 있다”고 설명했다.
임유나 기자 imyou@donga.com
