포드·링컨, ‘에프엘오토코리아’로 새출발… SUV 신차 4종 도입예고

한국 진출 30년 만에 사명 변경 및 사업 체제 전환
선인자동차, 국내 포드·링컨 영업·서비스 총괄
첫 대표로 이윤동 전 BMW코리아 임원 선임
신차 4종 출시로 SUV 중심 성장 전략 강화
포드와 링컨을 수입 판매해오던 선인자동차가 ‘에프엘오토코리아(FL Auto Korea Company, 이하 에프엘오토코리아)’를 출범하며 국내 유통·서비스를 총괄한다고 20일 밝혔다. 새 사명인 에프엘오토코리아는 한국 시장 내 독립 운영 기반을 강화한다는 의미를 담고 있다고 한다.
에프엘오토코리아는 포드모터컴퍼니의 아시아태평양 유통시장(APDM, Asia Pacific Distributor Markets) 산하에 속하며, 전 세계 여러 국가에서 운영 중인 ‘딜러 중심 체제(Distributor-led business)’로 전환된다. 1995년 포드 한국 법인 설립부터 협력해 온 공식 딜러사 선인자동차가 새 법인의 소유권을 갖고, 국내 포드·링컨 브랜드의 판매와 서비스를 전담한다.
2026년 1월 1일 자로 선임된 초대 대표이사 이윤동 대표는 현대자동차, BMW그룹코리아, 아우디폭스바겐코리아 등에서 주요 직책을 맡으며 국내외 완성차 업계를 두루 경험한 전문가다. 그는 “30년간 쌓은 선인자동차의 노하우와 포드의 글로벌 역량을 결합해 브랜드 경쟁력을 한층 높이겠다. 차별화된 고객 경험과 서비스 혁신을 추진하겠다”고 말했다.
에프엘오토코리아는 올해 포드와 링컨 신차 4종을 선보이며 SUV 라인업 강화를 통해 성장 전략을 구체화할 계획이다. 첫 번째 모델로 ‘링컨 노틸러스 풀-하이브리드(Lincoln Nautilus FHEV)’를 출시해 친환경 SUV(스포츠유틸리티차량) 시장에 진입하고, ‘포드 익스플로러 트레머(Ford Explorer Tremor)’로 도심형 어드벤처 SUV 시장을 확대한다. 이어 ‘신형 포드 익스페디션(The All-New Ford Expedition)’과 ‘신형 링컨 네비게이터(The All-New Lincoln Navigator)’로 대형 SUV 시장에서 입지를 확대한다는 방침이다.
선인자동차는 포드의 국내 공식 딜러사 중 가장 오래된 파트너로, 지난 30년간 포드와 링컨 브랜드의 국내 유통을 맡아왔다. 이번 사명 변경을 계기로 소비자 중심 경영과 차별화된 서비스 강화에 집중할 방침이다.
댓글 0