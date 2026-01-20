GS건설, 계약고객 통합관리 서비스 ‘My 자이’ 도입

GS건설은 계약 고객을 위한 통합 서비스 플랫폼 ‘My 자이’를 오픈하고 본격적인 운영에 들어갔다고 20일 밝혔다.
My 자이는 자이 아파트 계약 고객을 대상으로 분양부터 계약, 입주까지 전 과정을 온라인으로 관리할 수 있는 서비스다. 계약 변경과 정정, 중도금·잔금 납부, 환불 신청, 소유권 이전 등기 관련 서류 접수 등을 온라인으로 처리할 수 있다.
GS건설에 따르면 기존에는 전화나 현장 창구를 통해 처리해야 했던 절차를 고객이 직접 확인하고 관리할 수 있도록 한 것이 특징이다. 분양 고객이 계약 이후 입주까지 기다리지 않고 계약과 정산 과정을 스스로 관리할 수 있도록 한다는 설명이다.
My 자이는 분양대금 정산 구조를 한 화면에서 확인할 수 있도록 구성됐다. 계약 정보와 납부 내역, 각종 신청 이력을 통합해 고객이 입주 전 재무 계획을 보다 쉽게 세울 수 있도록 했다. GS건설은 이 서비스로 관련 문의와 혼선을 줄일 수 있을 것으로 보고 있다.
입주 당일 현장 혼잡도도 완화될 것으로 예상된다. 그동안 신축 아파트 입주 시 잔금 완납과 정산 절차를 위해 이른 시간부터 대기하는 경우가 많았지만 My 자이를 이용하면 관련 서류를 사전에 제출한 뒤 입주 당일에는 최소한의 확인 절차만 거치면 된다.
기존에는 입주 이후 생활관리 통합 앱 ‘자이홈’을 통해서 사전 방문 예약, AS 서비스, 커뮤니티 시설 예약 등을 이용할 수 있었지만 이번 My 자이를 오픈하면서 해당 서비스 범위를 분양과 계약 단계까지 확대했다.
My 자이는 시범 운영을 거쳐 범어자이 입주 현장에 처음 적용됐고 GS건설은 향후 입주 단지를 중심으로 단계적으로 도입할 계획이다.
서비스를 이용한 한 입주민은 “계약 과정에서 입금 내역을 온라인과 모바일로 확인할 수 있어 안심이 됐다”며 “납부 일정과 금액을 수시로 확인할 수 있어 편리했다”고 말했다.
GS건설 관계자는 “My 자이는 고객의 불편 사항을 반영해 개선한 서비스”라며 “앞으로도 고객 경험을 지속적으로 개선해 나갈 계획”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0