전 세계 단 20병… 롯데百, 프레스티지 에디션 ‘아벨라워 50년’ 공개

페르노리카코리아의 크래프트 싱글몰트 위스키 ‘아벨라워(Aberlour)’가 초고연산 프레스티지 제품인 ‘아벨라워 50년’을 국내에 처음 선보인다.
1879년 스코틀랜드 스페이사이드에서 탄생한 아벨라워는 140여 년간 정교한 증류와 숙성 철학을 바탕으로 탁월한 품질을 이어 온 싱글몰트 위스키 브랜드다. 한국에서는 아벨라워 고유의 더블 캐스크 숙성 철학과 1800년대 전통 위스키 제조 방식을 그대로 재현한 ‘아부나흐(A’bunadh)’를 중심으로 크래프트 싱글몰트 위스키 브랜드로서 입지를 다져왔다.
이번 출시는 그동안 정규 포트폴리오 중심으로 전개돼 온 아벨라워가 국내 시장에 처음으로 소개하는 고숙성 프레스티지 에디션이다. 전 세계 20병만 선보이는 아벨라워 50년은 국내에 롯데백화점을 통해 독점 공개된다.
아벨라워 50년은 장인들의 정교한 캐스크 셀렉션 노하우로 섬세하게 빛나는 풍미와 깊이를 담아냈다. 잘 익은 살구와 레드 애플, 배의 부드러운 과실향이 펼쳐지고, 헤이즐넛과 밀크 초콜릿의 달콤함이 부드럽게 감싼다. 또한 산뜻한 오렌지 마멀레이드와 바닐라 퍼지의 크리미한 풍미가 조화를 이루고, 은은한 스파이스와 함께 길고 우아하게 피니시가 이어진다.
패키지에도 심혈을 기울였다. 현대 가구 디자이너 존 갈빈(John Galvin)이 수작업으로 제작한 맞춤형 오크 캐비닛은 나무 껍질의 질감을 정교하게 구현해 원목이 위스키 캐스크로 변모했다. 여기에 오랜 세월 아벨라워 위스키를 품어온 유서 깊은 옛 숙성 창고에서 채석한 화강암으로 제작된 받침을 더했다.
페르노리카코리아의 마케팅 총괄 미겔 파스칼(Miguel A. Pascual) 전무는 “아벨라워 50년은 단순한 위스키를 넘어 시간과 자연, 그리고 세심함으로 빚은 장인들의 헌신과 브랜드의 가치가 깃든 결과물”이라며 “전 세계 20병 중 1병을 국내에 소개하게 된 것은 한국 시장이 지닌 위상과 아벨라워에 대한 국내 위스키 소비자들의 관심을 상징적으로 보여주는 사례”라고 전했다.
