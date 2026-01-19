스타벅스 사이렌 오더, 누적 주문 7억 건… 모든 연령 이용 비중↑

스타벅스코리아가 세계 최초로 론칭한 모바일 주문 서비스인 ‘사이렌 오더’의 누적 주문이 7억 건을 돌파했다고 19일 밝혔다.
사이렌 오더는 스타벅스코리아에서 지난 2014년 5월부터 운영 중인 모바일 주문 서비스로, 스타벅스 고객의 10명 중 4명이 이용하는 보편적인 주문 수단으로 자리 잡았다.
현재 스타벅스코리아의 사이렌 오더 이용 비중은 약 40%다. 이는 한국, 싱가포르, 홍콩, 호주, 뉴질랜드 등 스타벅스가 진출한 14곳의 아시아 태평양 국가 중 가장 높은 수치이며, 이들 나라의 평균 사이렌 오더 비중 대비 약 1.5배 높다.
스타벅스가 최근 5개년(2021~2025)의 연령대별 사이렌 오더 이용 비중을 살펴본 결과 2021년 대비 2025년에 모든 연령대에서 비중이 증가한 것으로 나타났다. 특히 50대 고객의 절반이 사이렌 오더를 이용할 만큼 모든 연령대를 아우르는 쉽고 편한 모바일 주문 수단이라는 평가다.
실제로 사이렌 오더는 출시 이후 지속적으로 편의성 측면을 강화했다. 대표적인 사례로 △퀵 오더(Quick Order) △간편결제 서비스 △나우 브루잉(NOW Brewing) 도입이 있다. 스타벅스는 최근 주문한 매장과 메뉴를 앱의 첫 화면에 노출해 반복 주문 고객들의 주문 과정을 간소화한 ‘퀵 오더’를 지난 2023년 11월에 도입했으며, 2024년 4월에는 신용카드 간편결제, 2025년 4월에는 계좌 간편결제를 도입했다.
2024년 9월 도입해 운영 중인 ‘나우 브루잉’은 출근이나 점심시간 등 주문이 몰리는 시간대에 오늘의 커피, 콜드 브루 등 8종의 음료를 사이렌 오더로 주문 시 전담 파트너가 제조해 보다 빠르게 제공하는 서비스다. 현재 운영 중인 667개 매장에서 나우 브루잉 주문의 약 80%는 3분 이내에 제공되고 있다.
이 밖에도 사이렌 오더를 통해 주문 시 다양한 고객 혜택을 제공한 것도 주효했다. 스타벅스는 사이렌 오더에 대한 경험 확장 및 혜택 제공을 위해 지속적으로 관련 이벤트를 진행하며 이를 통해 추가 별 적립, 무료 음료 쿠폰 혜택을 제공하고 있다.
스타벅스는 사이렌 오더 누적 주문 7억 건 달성을 기념해 25일까지 7일간 추가 별 적립 행사를 전개할 계획이다. 스타벅스 리워드 회원 계정에 등록된 스타벅스 카드 혹은 계좌 간편결제로 1만 원 이상 사이렌 오더 주문 시 기존 1개의 만원별을 제공했던 혜택을 두 배로 제공한다.
백지웅 스타벅스코리아 기획담당은 “사이렌 오더는 스타벅스 코리아에서 세계 최초로 론칭한 모바일 주문 서비스로 현재는 모바일 오더의 대명사가 됐다”며 “앞으로도 스타벅스는 앱을 기반으로 한 고객의 이용 패턴을 지속 모니터링하며 사용자 중심의 편의성 개선과 사이렌 오더의 개인화를 더욱 강화해 나가며 고객의 일상을 더욱 풍요롭게 만들 것”이라 말했다.
