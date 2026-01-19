농협경제지주 월간농협맛선, 2026 설 선물 기획전 진행

농협경제지주는 프리미엄 농산물 구독 서비스 ‘월간농협맛선’을 통해 오늘부터 2월 10일까지 2026 설 선물 기획전을 진행한다고 19일 밝혔다.
이번 기획전에서는 붉은 말의 해를 콘셉트로 한 ‘적마(赤馬) 에디션’을 한정판으로 선보인다고 한다. 골드키위, 한라봉, 레드향, 사과, 배, 천혜향 등 프리미엄 제철 과일 6종으로 구성됐다.
기획전 기간 동안 인기 선물세트를 중심으로 최대 55% 할인을 제공하고 건강기능식품 구매 고객에게는 15% 추가 할인 쿠폰을 지급한다. 또 추첨을 통해 금 1돈을 증정하는 이벤트도 있다.
박서홍 농협경제지주 대표이사는 “이번 설 기획전은 새해의 복과 감사의 마음을 고객과 함께 나누기 위해 기획됐다”면서 “앞으로도 농협맛선은 고객의 일상에 가치를 더하는 유통 서비스를 지속적으로 선보일 계획”이라고 전했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0