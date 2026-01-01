새마을금고 상반기 합동검사 대상 2배로 확대

정부, 6월까지 건전성 특별관리
정부가 부실 새마을금고 합병에 속도를 내기 위해 올해 상반기(1∼6월) 합동 검사 대상을 전년 동기 대비 2배 이상으로 확대한다.
부실 금고 구조조정 속도 올려
18일 금융권에 따르면 금융위원회, 금융감독원, 행정안전부, 예금보험공사 등 관계기관은 올해 상반기 중 35개 금고에 대해 합동 검사를 실시한다. 지난해 상반기(16개)와 비교하면 검사 대상을 2배 이상으로 늘린 것이다. 지난해 연간 32개였던 검사 대상은 57개까지 늘려 부실금고 구조조정에 속도를 내기로 했다.
지난해 6월 말 8%대 수준이던 새마을금고 연체율은 지난해 12월 말 5%대까지 감소한 것으로 추정된다. 그러나 1% 미만으로 관리되고 있는 은행권 연체율에 비하면 여전히 높은 수준이다. 지난해 6월 경영실태평가에서도 개별 금고 10개 중 1개꼴로 건전성이 부실한 것으로 조사됐다.
정부는 지난해 12월부터 올해 6월까지를 ‘새마을금고 건전성 특별관리 기간’으로 정해 운영 중이다. 특별관리 기간에는 새마을금고 연체율, 예수금·유동성, 부실금고 구조조정 등 관리 현황을 상시 점검한다. 부진한 금고는 현장점검, 경영진 면담 등을 통해 강도 높은 지도를 병행한다.
새마을금고 감독권이 없는 금융당국은 행안부와 공조 강화를 위한 합동 특별관리 태스크포스(TF)를 가동하고 있다. TF는 각 기관 감독부서 인력들로 구성되며, 매주 화상회의를 통해 건전성 관리·감독 현황을 공유하고 있다.
당국은 2023년 7월 새마을금고 뱅크런(대규모 예금 인출) 사태 이후 지난해 말까지 42개 금고를 합병했다. 합병 금고 수는 2023년 5개, 2024년 12개에서 지난해 25개로 늘어나며 건전성 개선 작업에 속도가 붙고 있다.
주현우 기자 woojoo@donga.com
