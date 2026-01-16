SK에 자극받았나…삼성 반도체부문 ‘연봉 47% 성과급’

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 16일 16시 16분

글자크기 설정

서울 서초구 서초대로 삼성전자 서초사옥. 2026.1.8. 뉴스1
서울 서초구 서초대로 삼성전자 서초사옥. 2026.1.8. 뉴스1
삼성전자 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문이 올해 성과급으로 연봉의 47%를 받게 됐다. 지난해 인공지능(AI) 수요 확대에 힘입어 고대역폭메모리(HBM) 판매가 급증하는 등 실적이 개선되며 지급률이 오른 것으로 보인다.

삼성전자는 16일 사내에 이 같은 내용이 담긴 사업부별 ‘초과이익성과급(OPI)’ 지급률을 확정해 임직원들에게 공지했다.

OPI는 삼성전자의 대표적인 성과급 제도로, 소속 사업부 실적이 연초에 세운 목표를 넘었을 때 지급한다. 초과 이익의 20% 한도 내에서 개인 연봉의 최대 50%까지 매년 한 차례 지급된다.

반도체 사업을 하는 DS부문은 메모리, 시스템LSI, 파운드리(반도체 위탁생산) 등 모든 사업부가 47%로 책정됐다.

앞서 DS부문은 지난 2023년에는 15조 원의 누적 적자를 기록하며 OPI의 지급률이 0%에 그쳤다.

그러나 지난해에는 고대역폭메모리(HBM)와 서버용 D램, eSSD등 AI메모리 수요가 폭증하고, 범용 D램의 가격도 상승하면서 메모리 슈퍼 사이클이 본격화했다. 그 결과 지난해 4분기 영업이익은 20조 원으로 사상 최고치를 달성했다.

파운드리 사업부의 경우, 테슬라의 자율주행AI칩 ‘AI5’, ‘AI6’을 수주했고, 시스템LSI 사업부도 차세대 모바일 애플리케이션 프로세서(AP) 엑시노스 2600이 갤럭시S26시리즈에 탑재되는 등 성과를 냈다.

디바이스경험(DX)부문은 모바일경험(MX) 사업부의 OPI지급률이 50%로 확정됐다. 갤럭시S25 시리즈, 갤럭시 Z폴드·플립7이 흥행한 성과를 반영한 것으로 풀이된다.

이외에도 영상디스플레이(VD)사업부, 생활가전(DA)사업부, 네트워크사업부, 의료기기 사업부가 12% OPI를 받는다. 경영지원, 하만, 상생협력센터, 글로벌CS센터는 39%, 생산기술연구소는 36%의 OPI로 책정됐다.

앞서 경쟁기업인 SK하이닉스는 역대급 성과급을 받는 것으로 알려지면서 삼성전자 내부 직원들의 불만이 더욱더 커지고 있다는 보도가 나온 바 있다.

증권가에서는 SK하이닉스의 지난해 연간 영업이익을 45조원 안팎으로 보고, 1인당 PS를 단순 계산으로 약1억3000만~1억4000만 원 수준으로 추산했다. PS는 SK하이닉스의 대표적인 성과급 제도로, 연간 경영 실적에 따라 1년에 한 차례 지급된다.
#삼성전자 반도체#성과급#삼성전자#디바이스솔루션#고대역폭메모리#AI메모리
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스