다주택 세금 부담 줄어들고 하이볼 15% 싸진다

올해부터 다주택자가 비수도권의 인구감소 지역에서 공시가 9억 원 이하인 집을 사도 양도소득세나 종합부동산세를 산정할 때 해당 주택 수를 포함하지 않는다. 4월부터 하이볼에 매기는 주세가 30% 낮아져 판매가격도 약 15% 낮아질 예정이다.
정부는 이 같은 내용의 2025년 세제 개편안 후속 시행령을 16일 발표했다. 지난해 7월 발표한 세제 개편안의 세부적인 기준 등을 정한 후속 조치다.
다주택자가 인구감소 지역에서 산 일정 금액 이하의 주택은 세금 계산 때 포함하지 않는다. 비수도권 인구감소 지역 소재 주택은 기준 금액이 공시가격 9억 원 이하, 수도권 인구감소 지역은 4억 원 이하다. 공동명의로 집을 가진 부부에게 적용되는 1가구 1주택 특례의 범위로 넓어진다. 현재는 부부 중 지분율을 더 많이 가진 납세의무자는 추가로 주택을 상속받아도 특례를 계속 받을 수 있다. 앞으로는 지분율과 상관없이 납세의무자를 선택할 수 있게 된다.
정부가 청년 자산 형성을 돕기 위해 6월경 선보이는 청년미래적금 가입 대상은 19~34세이지만 지난해 12월 31일 기준 34세였던 사람도 상품이 처음 나올 때는 한시적으로 가입할 수 있다. 해당 상품은 총급여 7500만 원 이하 또는 종합소득 6300만 원 이하인 청년이 3년 이상 가입하면 이자소득을 비과세한다. 연간 납입 한도는 600만 원이다. 소상공인 청년도 가입할 수 있는데 직전 과세 연도의 매출이 3억 원 이하여야 한다.
하이볼 등 도수가 낮은 혼성주류에 대해 올해 4월부터 2028년까지 한시적으로 주세가 30% 감면된다. 감면 대상은 알코올 도수 8.5도 이하, 휘발되지 않는 당분 2도 이상인 주류다. 감면 한도는 연간 수입량 400kL다. 전통주 감면을 받는 주류는 제외된다. 재경부는 이를 통해 하이볼 소비자 가격 인하 효과가 약 15%일 것으로 봤다. 또 해외 출국을 앞두고 면세품을 샀는데 천재지변이나 항공기 결항으로 부득이하게 출국이 취소된 경우엔 구매한 면세품을 반납하지 않아도 된다.
고배당 기업에서 받은 배당소득을 저율로 분리과세 하는 대상은 현금배당으로 한정된다. 당기순이익이 적자인 기업도 전년 대비 현금 배당을 10% 이상 늘리고 부채 비율이 200% 이하면 분리과세 대상에 포함된다. 해외 진출 기업이 국내로 복귀하면 세제 혜택을 받는데 이를 위해 국내 사업장 신설 또는 증설 후 국외 사업장 축소를 완료해야 하는 시기는 3년에서 4년으로 완화된다.
재경부 관계자는 “이번 시행령 개정안은 다음 달 2일까지 입법예고를 거쳐 다음 달 중 공표·시행될 예정”이라고 밝혔다.
