LG화학, 96시간 통증 완화 ‘엑스파렐’ 아시아 판권 계약… “마약성 진통제 의존도↓”

파시라바이오사이언스와 아시아 독점 판매계약
최대 96시간 통증 완화·비마약성 약물
누적 약 1500만 명 환자 엑스파렐 치료
연내 식약처 품목허가 신청 후 내년 출시 목표
LG화학이 수술 환자 통증을 보다 오래 관리할 수 있는 장기지속형 진통제를 도입한다.
LG화학은 통증 관리 의약품에 특화된 미국 바이오 기업 파시라바이오사이언스(Pacira BioSciences, 이하 파시라)와 비마약성 수술용 국소마취제인 ‘엑스파렐(EXPAREL)’에 대한 아시아 지역 독점 판매계약을 체결했다고 16일 밝혔다.
엑스파렐은 파시라가 보유한 고유 약효 지속 기술을 적용한 장기지속형 약물이다. 기존 국소마취제보다 긴 최대 96시간 통증 완화 효과를 기대할 수 있다고 한다. 수술 환자 임상 결과를 바탕으로 지난 2011년 미국 식품의약국, 2020년 유럽 의약품청 등 주요 시장 규제 당국으로부터 판매 승인을 받은 바 있다. 현재까지 누적 약 1500만 명 이상 환자들이 엑스파렐을 사용해 수술 후 통증을 치료받은 것으로 집계된다. 특히 국내에 허가된 수술용 장기지속형 국소마취제가 없다는 점에서 향후 엑스파렐이 반복적 통증 치료를 최소화하고 중독 등 부작용 위험이 큰 마약성 진통제 사용을 줄이는 데 기여할 것으로 기대하고 있다. LG화학은 내년 엑스파렐 국내 출시를 목표로 연내 식품의약품안전처에 품목허가를 신청할 계획이다.
프랭크 리(Frank D. Lee) 파시라바이오사이언스 대표는 “아시아 환자들에게 오피오이드 의존도를 낮춘 통증 관리 옵션을 폭넓게 제공할 수 있을 것”이라며 “오랜 시간 환자들에게 통증 설루션을 제공해 온 LG화학과 이번 파트너십이 회사 성장 전략을 크게 진전시킬 것으로 기대한다”고 전했다.
황인철 LG화학 프라이머리케어사업부장 부사장은 “수술 통증을 보다 효과적으로 관리할 수 있는 엑스파렐을 적기에 출시해 환자들의 빠른 일상 복귀를 돕겠다”며 “환자와 의료진에게 차별적 치료 경험을 제공할 수 있는 혁신 제품을 지속 선보일 것”이라고 말했다.
LG화학은 1회 투여 골관절염 치료제 ‘시노비안’, 소염진통제 및 위산분비억제제 복합제 ‘비모보’ 등 염증과 통증 관리를 위한 제품부터 ‘타우로키트주(수술용 항균제)’, 엑스파렐 등 수술 전용 제품까지 포트폴리오 확장을 통해 환자와 의료진들에게 개선된 치료 옵션을 제시하는데 주력하고 있다.
