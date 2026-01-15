한국맥도날드, 다낭서 전국 레스토랑 점장 400여 명 대상 워크샵 진행

한국맥도날드가 전국 레스토랑 점장 400여 명을 대상으로 ‘2026 RGM(Restaurant General Manager) 컨벤션’을 진행했다고 15일 밝혔다.
지난 14일 베트남 다낭에서 열린 이 행사에서는 회사의 중장기 비전 및 올해 주요 전략이 공유됐다. 점장의 전문성 강화를 위한 커리어 패스 설계 교육, 명사 강연, 우수 점장 시상식 등의 프로그램도 진행됐다. 구성원 간 교류와 소통을 확대하고 현장 리더십과 조직 결속을 강화하는 계기를 마련한다는 취지라고 한국맥도날드 측은 설명했다.
행사에서 열린 ‘2025 푸드 세이프티 히어로 시상식(Food Safety Hero Award)’에서는 식품 안전 관리 전반에 대한 평가를 바탕으로 철저한 위생 관리를 실천한 전국 상위 1% 점장을 선정해 상패와 상금을 수여했다. 올해는 군산조촌DT점 김대철 점장, 대구진천DT점 정민지 점장, 경북영천DT점 이여람 점장, 초읍DT점 홍경희 점장 등 총 4인이 수상자로 선정됐다.
한국맥도날드는 오는 2월 전국 레스토랑 매니저 약 1000명을 대상으로 총 3회에 걸쳐 ‘매니저 컨벤션’도 진행할 예정이다.
한국맥도날드 관계자는 “맥도날드는 버거를 만드는 회사가 아닌 버거를 만드는 ‘사람들의 회사’라는 경영 철학을 근간으로 성장해 왔다”며 “앞으로도 직원들이 자신의 역량을 마음껏 펼치며 성장할 수 있도록 아낌없는 지원을 이어갈 것”이라고 밝혔다.
