도요타코리아, 상품성 개선 ‘알파드 하이브리드 프리미엄’ 미니밴 출시

고급 사양 유지하며 가격 경쟁력 강화
도요타코리아는 15일 ‘2026년형 알파드 하이브리드 프리미엄(Alphard Hybrid Premium)’을 출시하고, 판매를 시작한다고 밝혔다. 신형 모델은 기존 ‘이그제큐티브(Executive)’ 단일 모델에서 ‘이그제큐티브’와 ‘프리미엄’ 두 가지 등급으로 구성돼 선택의 폭을 넓혔다고 한다.
2열 캡틴 시트로 안락함·공간 활용성 향상
스마트 컨트롤로 주행 중 편의성 개선
알파드는 2002년 첫선을 보인 이후 세대를 거치며 하이브리드 시스템, 안전 기술, 편의 사양을 지속적으로 개선해온 도요타의 대표 고급 미니밴이다. 2023년 9월에는 ‘쾌적한 이동의 행복’을 주제로 한 4세대 모델이 국내 시장에 출시됐다.
이번에 추가된 ‘26년형 알파드 하이브리드 프리미엄’은 의전 중심의 고급 이동 수단 이미지를 넘어, 가족 단위 이용과 일상 주행까지 고려한 보다 실용적인 구성을 갖췄다고 한다. 나파 가죽 시트, JBL 프리미엄 오디오, 듀얼 파노라마 루프 등 주요 편의 사양은 유지하면서도 가격 경쟁력을 높였다.
2열에는 캡틴 시트가 적용돼 탑승자의 착좌감과 거주성을 크게 개선했다. 해당 시트는 ‘이그제큐티브’ 등급의 라운지 시트를 기반으로 하되, 중앙 회전형 테이블 대신 고정형 사이드 테이블을 탑재해 스마트폰이나 소지품을 더 편리하게 두고 사용할 수 있다. 좌우 각 시트에는 터치형 컨트롤러가 적용돼 조명, 공조, 오디오, 시트 포지션 등을 손쉽게 조작할 수 있다.
전동 오토만(다리받침), 공기압을 활용한 지압 기능, 리클라이닝 기능 등 다양한 안락 사양을 지원한다. 더불어 ‘스마트 컴포트 모드’를 통해 조명, 온도, 시트 각도를 자동으로 조정해 사용자 맞춤형 실내 분위기를 연출할 수 있다. ‘26년형 알파드 하이브리드 프리미엄’ 가격은 8678만 원이다.
강대환 도요타코리아 부사장은 “이번 모델은 일과 가족, 공식 업무와 일상 사이에서 균형 잡힌 이동 가치를 추구하는 고객을 위한 선택지다. 품격 있고 여유로운 이동을 통해 알파드가 지닌 프리미엄 경험을 보다 폭넓게 전하길 기대한다”고 말했다.
