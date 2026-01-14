CJ프레시웨이, 인천공항 T2 동편 ‘고메브릿지’ 오픈

CJ프레시웨이가 인천공항 제2여객터미널(이하 T2) 동편에 푸드코트 ‘고메브릿지’를 새로 열었다고 14일 밝혔다.
고메브릿지 T2 동편점은 인천국제공항에서 운영하는 푸드코트 중 최대 면적으로, 1730.23㎡(약 523평) 규모다. 수용 인원은 450석으로, 기존 점포 대비 좌석 간격을 여유롭게 배치했다.
입점 코너는 다양한 국적의 이용객이 찾는 인천국제공항 특성을 고려해 한식부터 중식, 캐주얼푸드, 아시안식 등으로 폭넓게 구성됐다.
지난해 인천공항공사가 ‘2025 인천공항 맛있는 메뉴’ 대상으로 선정한 자연담은한상(불고기 비빔밥)도 입점했다. 이밖에 육수고집(돼지고기 김치찌개), 바삭카츠(추억의 옛날돈가스) 등 앞서 오픈한 점포에서 선호도가 높았던 고메브릿지 대표 코너들도 들어왔다.
팔도지짐이(서울식 고기완자전), 저스트핫도그(미트칠리 핫도그) 등은 고메브릿지 T2 동편점에서만 맛볼 수 있다. 이외에도 오리엔탈베이(쉬림프 팟타이), 모던상하이(고기짬뽕) 등이 입점했다.
이로써 CJ프레시웨이는 지난해 1월 고메브릿지 T2 중앙동편점(320석)을 시작으로 7월 탑승동(220석), 9월 T1 동편점(466석)에 이어 이번 T2 동편점까지 인천국제공항 내 계획된 푸드코트 4개 점포를 모두 오픈하며 컨세션 사업을 강화했다.
CJ 프레시웨이는 올해 인천국제공항 여객수가 역대 최대로 예상됨에 따라 고메브릿지 연간 이용자 수도 400만 명을 돌파할 것으로 기대했다. 지난해 인천국제공항 고메브릿지 3개 점포 총 이용자 수는 약 230만 명이었다.
CJ프레시웨이 관계자는 “올해부터 아시아나항공이 인천국제공항 T2로 이전하며 신규 오픈한 고메브릿지에도 많은 이용객들이 몰릴 것으로 예상된다”며 “고메브릿지만의 차별화된 미식 경험을 통해 K푸드의 교두보 역할을 성공적으로 수행할 것”이라고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0