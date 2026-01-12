30대 서울 청약 당첨 ‘역대 최고’… 올해 초 주목할 분양 대기 단지는

최근 아파트 청약 시장에서 30대 이하 세대 영향력이 확대되고 있는 것으로 나타났다. 특히 서울 청약 시장에서는 30대 이하 연령층이 40대를 제치고 가장 높은 비중을 차지하며 주도권을 이어가고 있다.
12일 부동산인포가 한국부동산원 ‘지역별 청약 당첨자 정보’를 분석한 결과에 따르면 서울 청약 당첨자 가운데 30대 이하 연령대가 전체에서 가장 높은 비중을 기록한 것으로 집계됐다. 2023년 이후 3년 연속 1위다.
30대 이하 젊은 층의 청약 당첨 비중은 2020년대 초반부터 꾸준히 증가세를 보이고 있다. 연도별로 살펴보면 2020~2021년에는 40대 당첨자가 30대를 앞섰다. 2020년 서울 청약 당첨자는 40대가 4782명, 30대 이하는 3793명으로 약 1000명 가까운 격차가 있었다. 당시에는 가점제 중심의 청약 구조상 부양가족이 많고 무주택 기간이 긴 40대가 유리했던 것으로 분석된다.
그러나 2022년을 기점으로 흐름이 바뀌었다. 2022년 서울에서 30대 이하 청약 당첨자는 3928명으로 40대(3,236명)를 처음으로 앞질렀다. 이러한 격차는 2023년에 정점을 찍었다. 2023년 서울 전체 청약 당첨자 8989명 중 30대 이하가 5305명으로 전체의 59.0%를 차지한 반면, 40대는 2291명(25.5%)에 그쳤다.
2024년에도 비슷한 흐름이 이어졌다. 부동산인포에 따르면 2024년 30대 이하 당첨자는 4931명으로 전체의 절반 수준을 유지했고 2025년 10월까지 집계된 자료에서도 30대 이하가 1999명으로 전체의 51%를 차지해 전 연령대 중 가장 높은 비중을 기록했다.
반면, 과거 청약 시장의 주축이었던 50대 이상 중장년층의 비중은 눈에 띄게 줄어들고 있다. 2020년에는 50대 당첨자가 2609명, 60대 이상이 1036명으로 전체의 약 30%를 차지했지만, 2023년에는 50대와 60대 이상 합산 비중이 15% 수준까지 감소한 것으로 나타났다.
부동산 전문가들은 이러한 변화의 배경으로 청약 제도 개편과 젊은 세대의 주거 인식 변화를 꼽고 있다. 생애최초·신혼부부 특별공급 확대와 추첨제 비중 증가 등 제도 변화로 30대 이하에게 유리한 환경이 조성됐다는 분석이다. 여기에 화폐 가치 하락과 실물 자산 선호 현상이 맞물리면서 서울 핵심지 신축 아파트를 선점하려는 젊은 실수요자가 늘고 있다고 설명했다.
이 같은 흐름 속에서 30대 실수요자들의 관심은 2026년 연초 서울 분양 시장으로 향하고 있다. 특히 직주근접성이 뛰어나고 희소성을 갖춘 핵심 입지 단지들이 주목받고 있다.
가장 먼저 관심을 끄는 단지는 SK에코플랜트가 1월 분양을 앞둔 ‘드파인 연희’다. 서대문구 연희동 연희1구역 재개발로 조성되는 단지로 총 959가구 규모 중 332가구가 일반분양 물량이다.
단지는 광화문·시청 등 도심 업무지구(CBD)와 상암 DMC 접근성이 우수하며, 경의중앙선 가좌역을 이용할 수 있다. 특히 SK에코플랜트의 하이엔드 주거 브랜드 ‘드파인’을 서울에 처음 적용한 단지로 외관 디자인과 커뮤니티 시설 전반에 차별화된 설계를 적용했다고 헌다. 프리미엄 주거 솔루션 ‘홈닉(Homeniq)’도 도입돼 스마트 라이프 환경을 제공할 예정이다.
이 외에도 2026년 초 서울 주요 지역에서 알짜 분양 단지들이 잇따라 공급될 예정이다. 1월에는 영등포구 신길동 신길5구역에서 ‘더샵 신풍역’이 분양을 앞두고 있고 총 2054가구 중 477가구가 일반분양된다. 2월에는 서초구 잠원동 신반포21차를 재건축한 ‘오티에르 반포’가 분양을 준비 중으로 251가구 중 87가구가 일반분양 물량이다.
상반기에는 서초구 방배동에서 ‘방배 포레스트 자이’가 분양될 예정이다. 총 2217가구 규모로 이 가운데 547가구가 일반분양된다. 인근에는 ‘방배 르엘’도 연내 180가구 일반분양을 계획하고 있어 서울 남부권 청약 수요가 집중될 것으로 보인다.
