DL이앤씨, 동절기 안전점검 릴레이 캠페인 동참

DL이앤씨는 동절기 사고 예방과 안전 문화 확산을 위한 안전점검 릴레이 캠페인에 동참하고 있다고 밝혔다.
지난 10일 박상신 DL이앤씨 대표는 서울 영동대로 지하공간 복합개발 1공구 건설 현장을 찾아 안전 관리 실태를 점검했다.
이번 캠페인은 강풍, 결빙 등 동절기 위험 요인으로 인한 안전사고를 예방하기 위해 국토교통부와 대한건설협회가 추진하는 범정부 안전 캠페인의 일환이다. DL이앤씨는 정부 중대재해 예방 기조에 맞춰 민관이 함께 안전 문화 정착에 나섰다는 점에서 의미가 있다고 설명했다.
이날 현장을 찾은 박 대표는 암반 굴착 작업 구간을 비롯한 주요 공정을 점검하고 근로자들에게 안전에 대한 적극적인 관심과 자발적인 참여를 당부했다. 박 대표는 연초 신년사를 통해 “중대재해 예방은 선택의 문제가 아니라 생존의 문제”라고 강조하며 전사적인 안전 혁신을 주문한 바 있다.
DL이앤씨는 박 대표와 CSO(최고안전보건책임자) 등 주요 경영진을 중심으로 현장 점검을 강화하고 있고 지난해에만 650회 이상의 현장 안전 점검을 실시했다고 전했다.
한랭 질환 예방을 위한 현장 관리도 강화하고 있다. DL이앤씨는 지난해 11월부터 ‘동절기 근로자 집중 관리 기간’을 운영하면서 고령자와 기저질환자 등 취약 근로자를 대상으로 주 1회 이상 면담을 진행해 건강 상태를 확인하고 있다.
이와 함께 현장 내 휴식 공간을 확대하고 핫팩과 함께 넥워머, 귀마개 등 방한용품을 지급하고 있다고 한다. 쉼터에는 난방시설과 온수기를 설치해 근로자들이 언제든 휴식을 취할 수 있도록 했다고 설명했다.
동절기에는 일조 시간이 짧고 결빙으로 인해 이동로가 미끄러워지면서 낙상사고 등 안전사고 위험이 높아진다. DL이앤씨는 이를 예방하기 위해 현장 이동로의 물기 여부를 상시 점검하고 미끄럼 방지 매트를 설치하는 등 안전시설을 확충했다. 아울러 조명을 추가 설치해 현장 조도를 개선했다고 전했다.
또 밀폐 공간에 가스 농도 측정기를 배치해 산소, 이산화탄소, 황화수소 등의 수치를 지속적으로 모니터링하면서 중독·질식 사고 예방을 위한 조치도 강화하고 있는 것으로 알려졌다.
박 대표는 “지속 가능한 기업으로 나아가기 위한 가장 중요한 출발점은 안전”이라면서 “경영진을 중심으로 건설 현장 사고 예방을 위한 현장 점검과 안전 혁신 활동을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
