롯데웰푸드, 김연아 ‘프리미엄 가나’ 광고 본편 공개

롯데웰푸드가 ‘프리미엄 가나’의 앰배서더 김연아와 함께한 광고 캠페인의 본편을 공개한다고 12일 밝혔다. 이와 함께 베리(Berry) 콘셉트의 겨울 시즌 한정 신제품 3종도 선보인다.
이번 광고 캠페인 본편 영상은 총 3편으로 구성됐으며 ‘프리미엄 가나 트리플 베리’, ‘프리미엄 가나 쿠키 베리’, ‘프리미엄 가나 랑드샤 치즈 베리’ 제품을 각각 소개한다.
영상에서 김연아는 눈이 소복이 쌓인 광장에서 거대한 보석함을 열어 프리미엄 가나의 신제품을 발견한다. 이어 제품을 맛보면서 섬세한 표정 연기를 통해 프리미엄 초콜릿 디저트를 경험하는 순간의 설렘을 표현한다.
프리미엄 가나 트리플 베리는 딸기, 라즈베리, 복분자를 활용한 필링에 딸기 시럽을 곁들인 프리미엄 쉘 초콜릿이다. 필링을 감싸는 겉면에는 가나 초콜릿을 코팅했다. 프리미엄 가나 쿠키 베리는 쇼콜라 버터 쿠키에 밀크 초콜릿을 입히고, 그 위에 트리플 베리 초콜릿을 한번 더 입힌 볼 초콜릿이다. 겉면을 둘러싼 베리 파우더까지 총 네 개의 레이어로 구성됐다. 프리미엄 가나 랑드샤 치즈 베리는 크림치즈 랑드샤 쿠키에 딸기 초콜릿을 입힌 제품으로, 쿠키의 부드러움과 크림치즈의 풍미, 베리 초콜릿의 달콤함을 조합했다.
이번 광고 캠페인은 내달 14일까지 TV를 비롯해 유튜브, 인스타그램, 넷플릭스 등에서 만나볼 수 있다. 겨울 시즌 한정으로 출시된 신제품 3종은 대형마트, 편의점, 이커머스 등 주요 유통 채널에서 구매할 수 있다.
롯데웰푸드 관계자는 “이번 광고 캠페인은 겨울의 이미지와 잘 어울리는 앰배서더 김연아와 제철 과일인 베리류를 콘셉트로 한 프리미엄 가나의 신제품 3종이 함께 시너지를 내도록 기획했다”며 “김연아와 함께 프리미엄 초콜릿 디저트로서의 브랜드 이미지를 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
