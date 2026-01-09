농어촌공사, 안전관리체계 전면점검 착수… “안전문화 바꾸는 계기 마련하겠다”

‘안전관리 강화 TF’ 출범으로 현장 실효성 제고
한국농어촌공사는 9일 중대재해 방지를 위한 안전관리 시스템을 재정비한다고 밝혔다. 공사는 본사에서 열린 착수회의를 통해 사장 주재 ‘안전관리 강화 TF팀’을 공식 가동했다고 한다.
과거 사고 원인 분석 후 실행 과제 도출
건설 현장 안전문화 정착 목표 제시
공사는 전사 차원의 대응 강화를 목표로 TF팀을 직설 구성했다. 이 팀은 기존 안전사고의 구조적 원인을 분석하고, 현장 적용이 미흡한 관리 체계를 개선하는 역할을 맡는다. 김인중 사장은 “안전은 기본 준수에서 출발한다”며 과거 사고에서 드러난 제도적 결함을 철저히 짚어야 한다고 주문했다.
특히 TF팀에는 안전관리 장애 요인을 제거하고 실질 작동 가능한 방안을 마련하라는 지침이 부여됐다. 이는 현장 근로자와 국민이 안심할 수 있는 환경 조성을 위한 핵심 과제로 꼽혔다.
회의에서는 국내 산업재해 통계와 공사 사업장에서 발생한 중대사고 사례를 면밀히 검토했다. 이어 TF 추진 방향과 구체 과제를 공유하며 참석자 간 열띤 토론이 펼쳐졌다. 제시된 의견은 TF 활동의 로드맵으로 활용될 예정이다.
김인중 사장은 “TF팀이 건설 현장의 안전문화를 바꾸는 계기가 되길 바란다”며 빈틈없는 관리 체계와 현장 적용력을 강조했다. 공사는 TF 활동을 단계별로 추진하며 후속 대책을 연이어 시행, 근본적 변화를 도모할 계획이다.
김상준 기자 ksj@donga.com
