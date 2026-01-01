서울까지 두개 정거장… 역세권 아파트 분양

대우건설 ‘탑석 푸르지오 파크7’
대우건설은 경기 의정부시 용현동에 들어서는 ‘탑석 푸르지오 파크7’(투시도) 분양을 진행 중이라고 8일 밝혔다. 7개 동(지하 3층∼지상 27층), 전용면적 59∼84㎡ 935채 규모 단지다.
7호선 연장으로 서울 접근성 ↑
탑석 푸르지오 파크7은 의정부 경전철 송산역이 도보권에 있으며, 2027년 개통 예정인 7호선 탑석역과도 인접하게 된다. 특히 7호선 탑석역에서 서울까지 두 개 정거장 만에 닿을 수 있으며, 강남권까지는 50분대에 이동할 수 있다. 서울 도봉산역에서 양주 옥정지구까지 15.3km를 잇는 7호선 연장선은 2027년 개통을 목표로 하고 있다.
차량으로 이동 시 구리-포천 고속도로 동의정부 나들목(IC)과 민락 나들목으로 진입하기도 수월해 서울 접근이 용이하다. 서울 신축 아파트 공급이 부족한 상황에서 지리적 이점 때문에 수도권 실수요자들의 높은 관심을 받고 있다.
단지 3km 이내에는 이마트, 홈플러스, 롯데마트, 롯데시네마, 메가박스 등 대형 생활 편의시설이 있다. 또 용현초, 솔뫼중, 부용중, 부용고, 동국사대부속 영석고 등도 주변에 있어 우수한 교육환경도 강점으로 꼽힌다.
탑석 푸르지오 파크7은 현재 선착순 동·호 지정 계약을 진행 중이다. 모든 평형대가 현재 계약금 500만 원으로 계약 가능하고, 2차 계약금은 대출을 받을 수 있다. 또 계약조건 안심보장제를 시행해 중도금 이자 조건을 변경(무이자 또는 고정금리)하거나, 발코니 확장비를 무상으로 제공할 경우 계약자들에게 소급 적용할 방침이다.
윤명진 기자 mjlight@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0