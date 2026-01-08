대홍기획, 자회사 스푼과 사옥 통합…“양사 시너지 강화”

대홍기획은 자회사 스푼의 사옥을 대홍기획 본사와 동일한 서울 중구 연세세브란스빌딩으로 이전해 협력 체계를 강화한다고 7일 밝혔다.
스푼은 디지털 콘텐츠를 제작하는 미디어 솔루션 전문 기업이다. 대홍기획은 이번 사옥 통합을 계기로 통합 마케팅 솔루션 제공 역량과 협업 효율성을 높일 계획이다.
지난해 6월 김덕희 대홍기획 대표이사는 스푼 대표이사를 겸직하며 ‘One Company, One Operation’ 체계를 공식화했다. 이번 사옥 통합은 해당 체계에 맞춰 조직 운영 방식을 융합하기 위한 조치다. 통합된 업무 환경에서 디지털 옥외광고, 콘텐츠 미디어 전반에서 양사의 공동 성장을 추진할 방침이다.
김덕희 대홍기획 대표이사는 “양사의 전문성을 유기적으로 연결해 스푼의 디지털 및 미디어 중심의 사업 기반과 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.
