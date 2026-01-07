LG에너지솔루션, 전기안전공사와 협약…ESS 안전 강화·LFP 협력

LG에너지솔루션과 한국전기안전공사가 에너지저장장치(ESS) 화재 예방과 안전 관리 체계 고도화, 국내 LFP 배터리 생태계 조성을 위해 손을 잡았다.
LG에너지솔루션은 한국전기안전공사와 ESS 안전 강화 및 국내 LFP 생태계 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다.
이번 협약을 통해 양측은 ESS 화재 예방과 안전 관리 체계 고도화를 위해 상호 협력하고 LFP 배터리가 적용된 ESS 사이트를 대상으로 새로운 안전 관리 체계를 공동으로 마련할 계획이다.
특히 양사는 ESS 운영 데이터와 현장 경험을 적극 반영해 LFP 배터리 특성에 맞는 안전 관리 기준과 제도 개선을 추진한다. 이를 통해 국내 ESS 안전 기준이 삼원계 배터리 중심으로 구성돼 있고 LFP에 특화된 기준이 부족하다는 지적을 보완한다는 구상이다.
시장조사업체 SNE리서치 등에 따르면 글로벌 ESS 설치량의 90% 이상이 LFP 배터리 기반이다. LFP 배터리는 원가 경쟁력이 높고 화재 위험이 낮아 글로벌 ESS 시장의 주류로 자리 잡았지만 국내에서는 관련 안전 기준과 관리 체계가 충분히 마련되지 않았다는 평가를 받아왔다.
LG에너지솔루션은 국내 기업 가운데 유일하게 LFP 배터리 대규모 양산 체계를 갖추고 있으며, 앞서 충북 오창 에너지플랜트에서 LFP 배터리 국내 생산을 추진하겠다고 밝히는 등 국내 LFP 산업 생태계 구축에 속도를 내고 있다.
양측은 이번 협약이 국내 LFP 기반 ESS의 신뢰도 제고와 시장 확산에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.
김동명 LG에너지솔루션 사장은 “이번 협약을 바탕으로 LG에너지솔루션 배터리를 사용한 ESS 사이트에 최고 수준의 안전 기준을 적용하고, 국내 ESS용 LFP 배터리 안전 체계와 생태계 구축을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
남화영 한국전기안전공사 사장은 “에너지 안보의 핵심인 ESS 산업이 지속 성장하기 위해서는 무엇보다 안전이 담보돼야 한다”면서 “LG에너지솔루션과의 협력을 통해 국민이 믿고 활용할 수 있는 안전한 에너지 생태계를 조성해 나가겠다”고 전했다.
