족보닷컴, ‘2025 올해의 우수브랜드 대상’ 중·고등 내신교육앱 부문 2년 연속 1위

교육지대가 운영하는 전과목 내신 대비 문제은행 플랫폼 족보닷컴이 ‘2025 올해의 우수 브랜드 대상’에서 ‘중·고등 내신교육앱’ 부문 2년 연속 1위를 수상했다.
이번 수상은 모바일 기반 학습 환경에서의 학습 효율성, 콘텐츠 신뢰도, 사용자 편의성 등이 종합적으로 인정받은 결과로 평가된다.
족보닷컴은 중·고등학생을 위한 예상문제와 출제경향 기반 학습을 모바일로 제공하는 서비스로 2024년 5월 앱 서비스를 출시했다. 출시 이후 약 90만 누적 다운로드를 기록하며 교육앱 분야 1위를 달성한 바 있다. 특히 ▲전국 중·고등학교 예상문제 ▲수준별 유형학습 ▲최다빈출·최다오답 문제 등 학생들이 실제로 자주 찾는 핵심 콘텐츠를 모바일에서 즉시 학습할 수 있는 편의성이 높은 평가를 받았다.
또한 앱 내에는 학생들의 커뮤니티 ‘Z톡’, 문제 풀이 과정을 상세히 안내하는 ‘풀이 Tip’, 지역별 출제 경향을 분석해 제공하는 ‘기출 무료열람실’ 등 다양한 내신 대비 학습 지원 기능이 마련돼 사용자 경험을 강화하고 있다. 족보닷컴은 내신 시험 일정과 사용자 피드백을 반영해 콘텐츠·UI·검색 기능 고도화 등 지속적인 업데이트를 이어가고 있다.
족보닷컴 우희철 대표는 “이번 수상은 학생들이 체감하는 앱 기반 학습 효율성과 25년 노하우 기반의 콘텐츠 품질이 인정받은 결과”라며, “앞으로도 모바일 학습 환경을 강화해 학생들의 내신 성적 향상을 돕는 데 집중하겠다”고 말했다.
한편, 교육지대는 25년간 축적된 출제 데이터와 330여 명의 전문 출제진이 만든 1,200만 문항을 기반으로 전국 중·고등학생을 위한 내신 대비 학습 서비스 ‘족보닷컴’을 운영하고 있다. 전국 학교 예상문제와 단원별 학습 콘텐츠 등 신뢰도 높은 자료 제공을 통해 누적 회원 수는 520만 명을 돌파했다.
