[단신]KB국민카드, AI 구독하면 외화머니 페이백 外

KB국민카드가 인공지능(AI) 플랫폼 유료 구독 고객 대상 외화 머니 페이백 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다. 연말까지 KB Pay 앱 내 이벤트 페이지에서 응모한 뒤 해외 결제로 AI 플랫폼 유료 구독 서비스를 이용하면 외화 머니 5달러가 제공된다. 혜택은 2026년 2월 중 지급된다. 결제 대상 카드는 KB국민 개인 신용·체크카드 국내외 겸용(K-World 포함) 회원이다.
■ 삼성증권, 연금자산 30조 원 돌파
삼성증권은 자사 연금 잔액이 평가금 기준 30조 원을 넘겼다고 22일 밝혔다. 지난해 말 21조2000억 원이었던 연금 잔액은 이달 12일 기준 30조1000억 원으로 42%가량 증가했다. 확정기여형(DC형), 개인형퇴직연금(RIP) 잔액이 각각 51%, 43% 증가하는 등 개인형 연금 잔액이 26조 원으로 51.9% 증가한 영향이다. 연금의 투자자산 중에선 상장지수펀드(ETF)가 13조 원으로 커져 가장 높은 상품별 잔액 증가율을 보였다.
■ 하나은행, 퇴직연금 우수사업자 선정 기념 이벤트
하나은행이 내년 2월 27일까지 ‘3년 연속 퇴직연금 우수사업자, 하나로!’ 이벤트를 실시한다. 개인형 IRP 고객의 경우 100만 원 이상 신규 가입(자동이체 5만 원 및 1년 이상) 등 조건을 충족하고 하나원큐 앱을 통해 응모한 고객을 추첨해 스타벅스 커피 쿠폰 7장을 증정한다. 확정기여형(DC) 고객의 경우 1000만 원 이상 DC 가입 등 조건을 충족하면 응모와 추첨을 통해 커피 쿠폰을 받을 수 있다.
■ 신영증권, 고배당기업 투자 ‘신영K배당 셀렉트 랩’ 출시
신영증권은 고배당 및 배당소득 분리과세 적용이 가능할 것으로 예상되는 기업에 집중 투자하는 자문형 랩어카운트 ‘신영K배당 셀렉트 랩’을 출시했다고 22일 밝혔다. 최근 국회를 통과한 조세특례제한법 개정안에 따라 확대된 ‘고배당 상장법인 분리과세’ 제도를 적극 활용할 수 있도록 고배당기업에 투자해 안정적인 배당수익을 추구하는 상품이다. 전국 신영증권 영업점을 통해 가입할 수 있고 최소 가입금액은 5000만 원이다.
