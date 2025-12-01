[단신]KB국민카드, AI 구독하면 외화머니 페이백 外

  동아일보

KB국민카드가 인공지능(AI) 플랫폼 유료 구독 고객 대상 외화 머니 페이백 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다. 연말까지 KB Pay 앱 내 이벤트 페이지에서 응모한 뒤 해외 결제로 AI 플랫폼 유료 구독 서비스를 이용하면 외화 머니 5달러가 제공된다. 혜택은 2026년 2월 중 지급된다. 결제 대상 카드는 KB국민 개인 신용·체크카드 국내외 겸용(K-World 포함) 회원이다.

삼성증권, 연금자산 30조 원 돌파

삼성증권은 자사 연금 잔액이 평가금 기준 30조 원을 넘겼다고 22일 밝혔다. 지난해 말 21조2000억 원이었던 연금 잔액은 이달 12일 기준 30조1000억 원으로 42%가량 증가했다. 확정기여형(DC형), 개인형퇴직연금(RIP) 잔액이 각각 51%, 43% 증가하는 등 개인형 연금 잔액이 26조 원으로 51.9% 증가한 영향이다. 연금의 투자자산 중에선 상장지수펀드(ETF)가 13조 원으로 커져 가장 높은 상품별 잔액 증가율을 보였다.

하나은행, 퇴직연금 우수사업자 선정 기념 이벤트

하나은행이 내년 2월 27일까지 ‘3년 연속 퇴직연금 우수사업자, 하나로!’ 이벤트를 실시한다. 개인형 IRP 고객의 경우 100만 원 이상 신규 가입(자동이체 5만 원 및 1년 이상) 등 조건을 충족하고 하나원큐 앱을 통해 응모한 고객을 추첨해 스타벅스 커피 쿠폰 7장을 증정한다. 확정기여형(DC) 고객의 경우 1000만 원 이상 DC 가입 등 조건을 충족하면 응모와 추첨을 통해 커피 쿠폰을 받을 수 있다.

신영증권, 고배당기업 투자 ‘신영K배당 셀렉트 랩’ 출시

신영증권은 고배당 및 배당소득 분리과세 적용이 가능할 것으로 예상되는 기업에 집중 투자하는 자문형 랩어카운트 ‘신영K배당 셀렉트 랩’을 출시했다고 22일 밝혔다. 최근 국회를 통과한 조세특례제한법 개정안에 따라 확대된 ‘고배당 상장법인 분리과세’ 제도를 적극 활용할 수 있도록 고배당기업에 투자해 안정적인 배당수익을 추구하는 상품이다. 전국 신영증권 영업점을 통해 가입할 수 있고 최소 가입금액은 5000만 원이다.


