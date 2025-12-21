LG전자, 유센과 손잡고 日식당에 키오스크 공급

LG전자가 일본 판매관리시스템(POS) 1위 업체와 손잡고 일본 전역의 식음료 매장을 대상으로 키오스크 공급에 나선다.
21일 LG전자는 일본의 POS 1위 업체 유센과 파트너십을 맺고 이달부터 일본의 식당 및 카페 등 현지 식음료 매장에 디지털 키오스크를 공급한다고 밝혔다. LG전자는 올해 10월부터 도쿄에 있는 카페와 음식점, 도쿄 근교 닛코의 유명 관광지인 도쇼구(東照宮) 인근 레스토랑 등을 중심으로 키오스크 시범 운영을 진행해 왔다.
일본은 저출산 고령화 현상으로 인해 노동인구가 감소하는 반면, 외국인 관광객이 증가하고 있다. 이에 고객이 직접 주문하고 카드로 결제할 수 있는 키오스크 수요가 빠르게 늘고 있다. 음식점, 유통매장 등에서 주로 사용되는 버튼식 티켓 판매기를 키오스크로 교체하기 위한 수요도 꾸준히 증가할 것으로 전망된다. 시장조사업체 서카나 재팬에 따르면 지난해 말 기준 일본의 식음료 매장 수는 약 100만 개로 조사됐다.
LG전자와 유센은 키오스크 크기 다변화, 제품 고도화와 함께 일본 매장의 인테리어와 편의성을 높일 계획이다. LG전자는 아시아와 북미, 중남미, 유럽, 중앙아시아 등 전 세계 식당과 카페, 공공기관 등에 디지털 키오스크를 공급하고 있다.
