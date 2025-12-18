하이트진로 참이슬·테라, ‘2025 대한민국 100대 브랜드’ 선정

하이트진로의 대표 브랜드 참이슬과 테라가 ‘2025 대한민국 100대 브랜드’에 선정됐다.
하이트진로는 브랜드스탁이 발표한 ‘2025 대한민국 100대 브랜드’에서 참이슬이 13년 연속, 테라가 4년 연속 이름을 올렸다고 18일 밝혔다.
대한민국 100대 브랜드는 브랜드 가치 평가 전문기관 브랜드스탁이 브랜드 가치 평가 지수(BSTI)를 기반으로 230여 개 산업군, 1000여 개 브랜드 중 상위 100개를 발표하는 제도다.
올해 대한민국 100대 브랜드에서 주류 브랜드로는 참이슬과 테라만 포함됐다. 참이슬은 넷플릭스 드라마 ‘오징어 게임’과 협업을 이어가며 소비자 음용 접점에서 큰 관심을 받았다. 또한 소주 뮤직페스티벌 ‘이슬라이브 페스티벌’을 통해 브랜드 경험을 지속적으로 확장하는 등 단순한 주류 마케팅을 넘어 음악·피크닉·캠핑을 아우르는 복합 문화 콘텐츠로 발전시켰다는 평가를 받는다.
테라는 호주산 100% 청정맥아 사용, NON-GMO 원료 사용 등 ‘청정 라거’를 상징하는 핵심 가치로 브랜드 차별성을 공고히 해왔다. 특히 2019년 출시 이후 친환경 활동, 사회공헌, 캠페인 등 다양한 청정 활동으로 브랜드 신뢰도를 높였다..
하이트진로 관계자는 “참이슬과 테라가 주류 브랜드 중 유일하게 ‘100대 브랜드’에 동시에 선정된 것은 소비자 여러분의 지속적인 신뢰와 성원 덕분”이라며 “앞으로도 브랜드 고유 가치인 참이슬의 ‘깨끗함’, 테라의 ‘청정’을 기반으로 더 새롭고 차별화된 브랜드 경험을 선보이겠다”고 말했다.
