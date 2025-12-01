저속 라이프 이끄는 ‘햇반 라이스플랜’… 볶음밥-주먹밥-죽으로 라인업 확대

CJ제일제당이 ‘햇반 라이스플랜’의 라인업을 확장하며 저속 라이프 열풍에 앞장선다. CJ제일제당은 햇반 라이스플랜 볶음밥·주먹밥·죽 신제품 총 7종을 선보였다. 출시된 지 1년이 채 되지 않은 시점에 햇반 라이스플랜의 누적 판매량이 1000만 개를 돌파하는 등 저속 식단의 성장세가 지속되고 있어 CJ제일제당은 소비자들에게 더 다양한 선택지를 제공하고자 이번 제품을 출시했다.
햇반 라이스플랜 볶음밥·주먹밥은 처음으로 선보이는 냉동 라이스플랜 제품이다. 모두 정희원 박사의 저속 식단 레시피를 활용했으며 CJ제일제당 햇반이 30년 가까이 쌓아온 차별화된 기술력과 노하우로 파로·현미·귀리 등 다양한 잡곡의 맛을 끌어올려 맛과 영양을 한번에 잡았다.
볶음밥 제품은 ‘햇반 닭가슴살 현미귀리 김치볶음밥·갈릭볶음밥’, 주먹밥 제품은 ‘햇반 파로곤약 닭갈비 주먹밥·청양고추 주먹밥’으로 각각 2가지 맛으로 출시됐다. 신제품 모두 다양한 잡곡과 닭가슴살이 들어 있는 고단백 제품으로 맛있고 간단하게 식단 관리를 할 수 있다.
간단하게 끼니를 해결할 수 있는 죽 제품도 선보였다. ‘파로녹두닭죽’ ‘귀리소고기죽’ ‘파로통곡물죽’ 3가지 종류로 파우치 형태와 플라스틱 용기 형태 2가지로 출시됐다. 파로녹두닭죽, 귀리소고기죽은 통곡물과 닭고기·소고기를 최적으로 배합해 깊은 맛을 더하고 영양까지 잡았다. 파로통곡물죽은 한 그릇(420g)에 바나나 약 4.9개 분량의 식이섬유가 들어 있는 고식이섬유 제품이다.
CJ제일제당 관계자는 “최근 모든 식사를 저속 식단으로 하고자 하는 소비자의 목소리를 반영해 다양한 형태의 저속 라이프 제품을 출시하게 됐다”며 “햇반 라이스플랜을 활용해 다양한 방식으로 저속 라이프를 실천하시기 바란다”고 말했다.
