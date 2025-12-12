경계를 넘어선 손끝의 철학… 렉서스 장인정신이 품은 공예의 세계

장인정신으로 공예의 본질과 현대 감성을 잇다
렉서스코리아, 2025 공예트렌드페어 참가
장인과 디자이너가 함께 만들어가는 감각적 전시장
버려진 부품이 예술로… ‘타임리스 파츠’가 제시하는 지속 가능성
“장인의 손끝에서 변화는 시작된다”
자동차 브랜드 렉서스가 기계와 인간의 경계를 허무는 새로운 방식을 제시했다. 렉서스코리아는 이달 11~14일까지 서울 강남구 코엑스 A홀에서 열리는 ‘2025 공예트렌드페어’에 참여한다고 12일 밝혔다.
렉서스코리아가 추구해온 ‘장인정신(타쿠미, 일본어로 숙련된 장인의 기술과 정성)을 중심으로, 단순한 자동차 제작을 넘어 예술과 공예의 영역까지 확장한다는 계획의 일환이다. 이러한 철학은 지난 8년간 이어온 ‘렉서스 크리에이티브 마스터즈(Lexus Creative Masters)’ 프로젝트를 통해 구체화 됐다.
매년 새로운 공예 작가들과 협업하며, 수공예의 미학과 지속 가능한 디자인의 방향을 탐색하고 있다. 작가들은 모두 자신만의 세계를 구축하기 위해 오랜 시간 몰입해온 장인으로, 기술과 감성이 조화를 이루는 작업을 이어간다. 이번 전시는 ‘경계를 허물다(Boundless)’를 주제로, 렉서스가 추구하는 럭셔리 라이프스타일의 미학을 공예적 감성으로 녹여냈다.
부스는 내부와 외부를 구분 짓는 경계를 최소화해, 관람객이 작품을 ‘안에서뿐 아니라 밖에서도’ 감상할 수 있도록 설계됐다. 반투명 소재로 구성된 전시 공간은 빛의 농도와 사람의 움직임에 따라 끊임없이 형태를 바꾸며, 공예의 유연한 본질과 브랜드의 섬세한 감각을 함께 보여준다.
전시에서는 ▲2025 렉서스 크리에이티브 마스터즈 어워드 수상작 ▲2017년부터 2024년까지 선정된 역대 어워드 작품 ▲참여 작가들의 최신 작품 등 총 65여 점이 전시된다. 단순한 공예품을 넘어, 기술과 창의성의 결합으로 탄생한 예술작품들이다.
이번 전시의 또 다른 주목할 요소로는 ‘타임리스 파츠(Timeless Parts)’ 시리즈다. 이는 자동차 제작 과정에서 버려진 금속 및 부품을 공예 작가들이 직접 가공해 새로운 예술적 형태로 재탄생시킨 업사이클링(Upcycling, 불용 자재의 고부가가치 재활용) 작품이다.
자동차라는 산업적 소재가 공예의 손길을 거치며 하나의 조형예술로 다시 태어나는 과정을 통해, 렉서스는 지속 가능성(Sustainability)과 탄소중립(Zero Carbon)을 향한 실천적인 메시지를 전한다는 계획이다.
렉서스는 기술력만큼이나 ‘인간의 손이 만든 완성도’를 브랜드의 핵심이라 여긴다. 이 철학은 2017년부터 시작된 ‘렉서스 크리에이티브 마스터즈 어워드’를 통해 이어지고 있다. 이 프로그램은 공예작가를 발굴·지원하고, 그들과 함께 크래프트맨십(Craftsmanship, 손으로 만드는 정교한 기술) 문화를 확산하는 것을 목표로 한다. 지금까지 총 36명의 작가가 선발되었으며, 이들은 공동 전시, 콘텐츠 제작, 한정판 제품 협업 등으로 활동 영역을 넓혀왔다.
올해 어워드의 주제는 ‘공예의 내일 경계를 허물다’이다. 최선혜 작가가 최종 위너로 선정되었으며, 고도훈·김현주·임재현·조혜영 작가가 파이널리스트로 함께 이름을 올렸다. 이들은 렉서스의 복합문화공간 ‘커넥트투(CONNECT TO)’ 특별전과 토크쇼, 이번 공예트렌드페어 단체전시 등 다양한 프로그램에서 작품을 선보인다.
지난 8월 22일부터 9월 3일까지 진행된 커넥트투 특별전에서는 ▲최선혜의 ‘깨진 그릇’ ▲고도훈의 ‘Elephant’ ▲김현주의 ‘Blue wave series’ ▲임재현의 ‘Pleats series #4’ ▲조혜영의 ‘器_완벽함의 역설’이 공개돼 관람객들의 큰 관심을 받았다.
이어 9월 1일 열린 토크쇼 ‘공예로 말하고, 삶으로 듣다’에서는 작가들이 각자의 창작 과정과 예술적 영감을 공유하며, 정성갑 갤러리 클립 대표가 사회를 맡아 깊이 있는 대담을 이끌었다.
올해로 20주년을 맞은 ‘2025 공예트렌드페어’는 문화체육관광부가 주최하고 한국공예·디자인문화진흥원이 주관하는 국내 최대 공예 전문 박람회다.
이번 행사는 ‘손끝의 미학’을 주제로, ▲신진공예가관 ▲공예공방관 ▲공예매개관 등 다양한 공간으로 구성됐다. 전통과 현대, 기술과 예술이 하나로 맞물리는 현장을 통해 공예의 과거와 미래를 동시에 조망할 수 있다.
렉서스코리아 관계자는 “공예는 인간의 손이 만드는 예술이자, 브랜드의 철학을 가장 진실하게 드러낼 수 있는 언어다. 렉서스는 앞으로도 장인정신과 지속 가능한 디자인을 통해 새로운 영감을 제시할 것”이라고 전했다.
